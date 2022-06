El empresario y comunicador quiteño Christian del Alcázar Ponce aceptó compartir su manifiesto con EXPRESIONES para la sección semanal de este suplemento, Tengo que decirlo.

1 “Desde que salí al aire a los 13 años, me ubican con el segundo apellido, piensan que ‘del Alcázar Ponce’ es uno solo. Y la gente me recuerda así junto a Espectacular, que es mi marca registrada”.

2 “Nunca pensé en tener mi propio medio de comunicación (FM Mundo) porque he trabajado en diversas cosas. Hice televisión y laboré para marcas. El tema de los restaurantes siempre me atrajo, tuve el primero hace 25 años y hoy tengo otro”.

3 “Estoy a mil y no me gusta dedicarme a una sola actividad porque me aburro. No hay que tener todos los huevos en una sola canasta”.

4 “La radio me permitió mantenerme vivo frente al micrófono durante estos dos años de pandemia. Fueron momentos muy duros, pero tenía que estar acá todos los días y sigo invicto”.

5 “Vengo haciendo conciertos desde los 15 años, tengo 50 y es algo que también me apasiona y encanta. Los primeros llevaron por nombre Celebration y hoy también me conocen por Top Shows hace casi tres décadas”.

6 “He logrado una relación de amistad y confianza con Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Chayanne, José Luis Perales, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y Franco de Vita. Son muchos años de trabajar juntos. Soy agradecido por la confianza de estos artistas y sus mánagers”.

7 “El único artista que no me quedó bien por motivos de salud fue Pablo Milanés. Recuerdo que solo cantó 50 minutos, ni siquiera interpretó todos sus temas conocidos. El público estaba muy molesto. En este negocio no siempre se gana”.

Christian maneja hace casi tres décadas la empresa Top Shows, muy popular en el país por la presentación en los conciertos de los artistas extranjeros. Karina Defas

8 “Es muy molestoso que en los lugares que alquilas para llevar a cabo los shows, te pidan además 200 entradas de cortesía. Estas tienen un valor y se pondrían vender, más aún ahora cuando estamos en un período de reactivación. Espero que este tema de las cortesías algún día se termine, porque ahora piden más. No me gusta pelear pero defiendo mi negocio y al gremio que represento”.

9 “Hay una saturación de espectáculos y si bien hay shows que han funcionado muy bien, existen otros con una baja recaudación y que han generado muchas pérdidas. Nuestro mercado es muy pequeño, pero la gente está ávida de ver conciertos”.

10 “He conquistado anhelos, sueños y muchas metas. Estoy felizmente casado y con dos hijos que veo cómo han crecido. También un perrito nos hace felices. En lo profesional me está costando un poco tomar el ritmo de antes”.

11 “Me saca de casillas la hipocresía. También la gente aprovechadora, interesada y la que se hace pasar por amiga cuando no lo es”.

12 “Tuve muchos amigos, pero con el tiempo me quedé con pocos y son muy buenos”.

Entre sus proyectos está la producción de un programa televisivo con cantantes internacionales. Karina Defas

13 “Mi mundo gira en torno a mi familia y al entretenimiento. Los disfruto cada día”.

14 “Me encanta estar en casa y cada vez salgo menos. Me agrada ver películas y series y pasarla en familia”.

15 “Me fascina volver a México y a Estados Unidos. También amo el mar. Esas escapadas para bajar revoluciones son buenas”.

16 “Tengo pendiente volver a la televisión, la extraño mucho. Quiero hacer el mejor programa de espectáculos de artistas de este país y tener en vivo a todos mis amigos artistas. Sigo creyendo en los medios tradicionales”.

17 “Soy hombre de chocolates y vainilla y de muchos pecados y algunas virtudes”.