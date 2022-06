La conductora de Sonorama y presentadora de noticias de RTU, María Mercedes Castro, compartió su manifiesto con EXPRESIONES.

1 “Creo ciegamente en el poder interno que tiene el ser humano. La capacidad de llegar a donde queramos con una convicción férrea. Nuestro pensamiento puede ser nuestro mayor aliado si lo entrenamos. La energía es poderosa y a través de ella podemos conectarnos con otras personas.

2 “Desecho todo lo que me intoxica, lo que me tira para abajo, lo que no me suma e interfiere en mi camino para ser feliz. De la vida tomo lo bonito, la alegría, la gente positiva, un estilo de vida saludable, conectarme con lo que me gusta, mi familia, la naturaleza y mi parte interna”.

3 “Soy muy emotiva, intensa, agradecida, leal y apasionada, con convicciones superarraigadas”.

4 “Puedo ser bastante radical. No soy de medias tintas, es blanco o negro”.

5 “No soy de muchos amigos, tengo pocos y ellos saben que soy buena amiga”.

6 “Tengo la manía de que todos los objetos que vea estén en posición simétrica. Ese es mi TOC (trastorno obsesivo compulsivo)”.

7 “Siempre me cuestiono por qué antes de pasar a un siguiente plano, morir o trascender, debemos pasar por un proceso muchas veces doloroso de una enfermedad larga. Lo he vivido en mi familia. Recuerdo a mi abuelo, un ser maravilloso, trabajador y honesto”.

8 “Trato de entender ese lado espiritual de que necesitamos vivir ciertas cosas para llegar a ser mejores”.

9 “El 11 de junio cumplí 24 años viviendo en Quito, tengo el cálculo de los días, horas y segundos que llevo en la capital (risas)”.

10 “Mi acento tiene un mix, es muy difícil deshacerse del hablar costeño y no quiero hacerlo porque forma parte de lo que soy. Mi trabajo me demanda hablar neutral, en todo este tiempo nunca he mencionado la palabra ‘guambra’”.

11 “Hablar en diminutivo debería ser desterrado, forma parte de una idiosincrasia que expresa que somos chiquitos y debemos hacerlo en grande, pensar que podemos ser exportables y vender nuestra imagen con identidad de país. Una de las leyes universales es conectarse con la abundancia”.

12 “Me encanta la nutrición, no descarto especializarme o realizar una maestría en nutrición deportiva”.

13 “Soy muy vanidosa y lo reconozco sin pena. Como luzco afuera es como me siento por dentro. Me gusta hacer ejercicio y alimentarme de manera saludable, me quiero”.

14 “No hay que quedarse en lo mismo, sino cambiar, evolucionar y reinventarse. Las redes sociales te lo permiten hacer todos los días”.

15 “Soy diez sobre diez en organización e imagen. Saco malas notas siendo dispersa a veces, porque cubro varios frentes”.

16 “Soy relajada, no me complico la vida y ese exceso de fluidez, típico de mi signo (Piscis) puede traerme complicaciones. Pero cuando me enfoco en algo, pongo total interés en eso a un nivel de perfección”.