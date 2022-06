¿Se imagina ver sus telenovelas y películas favoritas representadas no por actores de carne y hueso, sino por muñecos? Es algo que el ecuatoriano José Andrés Falquez hace desde su canal en YouTube.

Su pasión por los dramatizados viene desde niño y, aunque era consciente de que se trataba de ficción, el hecho de que todo estuviera bien hecho lograba que su imaginación volara. Por eso decidió utilizar sus muñecos para recrear lo que veían sus ojos.

“Era muy solitario, solo contaba con estos ‘actores’ creados por mí para que me acompañaran y eso me hizo feliz”, recuerda.

Posteriormente descubrió en casa de su tía una caja abandonada en la que había marionetas. Y como por esa época vio María la del barrio (1996), la telenovela de Thalía, comenzó a darles vida con sus respectivos roles. “Lo hacía en silencio, sin que nadie me viera, porque no era bien visto que un varón jugara de esa manera”.

Su versión de María la del Barrio es una de sus producciones más populares. Cortesía

Con el tiempo este artista estudió baile, dibujo y actuación y desarrolló historias realizadas en la pequeña y gran pantalla, pero contando su propia versión.

Armó un estudio de televisión desde su casa y con su marca Jaff House ha recreado múltiples audiovisuales, desde la trilogía de las ‘Marías’ de Thalía hasta Sin senos sí hay paraíso, 50 sombras de Grey y Titanic, mostrando sus mejores escenas.

José Andrés, quien es ingeniero en Mercadeo, se encarga de dar a sus personajes el maquillaje, peinado y vestuario, usando los diálogos originales. Como no monetiza, no tiene inconvenientes con derechos de autor en la plataforma YouTube. “Quiero ser productor de cine. Ahora no vivo de esto, pero el arte es mi pasión y mi arma para enfrentar cualquier adversidad. Lo mío no es ‘stop motion’, sino orgánico; (los muñecos) se mueven a través de hilos, pero gracias a las luces y a la escenografía no se nota”.