Karol Noba, quien lleva 30 años en el mundo de la comunicación, compartió con EXPRESIONES su manifiesto para la sección Tengo que decirlo y sorprendió con algunas de sus revelaciones.

1 “Digo lo que pienso todo el tiempo. No tengo filtros ni en la radio ni en Instagram. Donde sí me lo pienso bastante es en Twitter. Siempre leo y releo antes de lanzar un tuit, porque hay mucho odio en esa red social. Entonces me pregunto: ¿quiero tener este problema o quiero estar en paz?”.

2 “No creo en las malas palabras, sino en el sentido de las mismas. Por eso a los argentinos se los escucha tan bien cuando dicen ‘puta madre’ y a nosotros se nos oye a veces tan vulgares. Es cuestión de actitud e intención”.

3 “La música no responde a épocas, es cultura general. Las buenas canciones son atemporales”.

4 “Al igual que el nombre de mi programa, todo lo que me apasiona me pone de cabeza. Amo la decoración. Voy a un lugar y adquiero algo, aunque no tenga luego donde ponerlo; pero entonces como no me gusta acumular cosas, prefiero cambiar o renovar”.

5 “Soy súper apegada a mi familia, a mi mamá, a mi hermana. También lo era con mi padre, recién fallecido”.

Karol laboró por algún tiempo en Ecuavisa conduciendo programas de variedades. Gustavo Guamán

6 “Estoy muy unida a mi pareja, Juan José Salgado. Me pidió matrimonio hace tres años, cuando empecé un proceso de fertilidad muy fuerte. Él me dijo que lo hacía antes de ir al médico para que sepa que quería estar conmigo por el resto de nuestras vidas, tengamos o no tengamos hijos. Dios no nos los ha dado todavía”.

7 “Con la partida de mi papá, nos quedamos con una hermana chiquita de 10 años; tenemos la gran responsabilidad de guiarla y darle lo mejor que podamos”.

8 “Pierdo la cabeza con la impuntualidad, me molesta que las personas jueguen con tu tiempo, me parece una falta de respeto”.

9 “Las injusticias también me fastidian, pero lo que es justo para mí, no lo es para los demás, así que trato de no apasionarme con ciertas cosas”.

10 “Me molestó mucho que en época de pandemia se haya jugado con las vidas humanas y con tanta desinformación. Estaba todo muy politizado y deshumanizado. Esperaba que cuando lo peor pasara, ocurriera un cambio, pero las cosas siguen igual”.

11 “Trato de comunicar en los medios, la importancia de ser responsable y hago llamados de atención. No quiero decir que tengo la razón, pero expongo mi punto de vista. La gente sabrá si lo toma o lo deja”.

12 “No me gusta mucho la palabra influencer. No debería molestarme, pero creo que se ha malinterpretado y hoy se hace cualquier cosa y se ha dejado de lado el verdadero talento. Lo que sí soy es influyente en el momento de compra, porque soy un personaje público con credibilidad. He trabajado con marcas mucho antes de que existieran las redes”.

Aunque no se considera actriz, posee cualidades histriónicas. Afirma que solo aceptaría una propuesta si se tratara de cine. Gustavo Guamán

13 “No puedes vender una imagen que no es la tuya, porque llegas a gente que no tiene el criterio formado en muchos casos. El mensaje debe llegar claro. No se trata de que las marcas te contraten porque tienes millones de seguidores, sino que lo hacen porque respondes a un nicho específico. A algunas les he dicho que no porque no son mi mercado o no me siento cómoda”.

14 “Me encanta la moda, es importante, no banal ni frívolo, porque es parte de cómo quieres sentirte y cómo te ven los demás. Yo expongo este tema y lo cuestiono. Porque el ‘fast fashion’ no es lo más positivo o comprar algo de marca no es gastar. De este y otros tópicos hablo y proporciono contenido gratuito de la mano de otros expertos”.

15 “La gente debe ir al psicólogo o asesorarse con un abogado, antes de que se presenten los problemas”.

16 “Las experiencias deben ser contadas para que sirvan. Si una mujer no se siente mentalmente lista para ser mamá, debe congelar sus óvulos y después decidirá”.

17 “Ahora trato de ser una mujer de desapegos. Tuve un Mini Cooper por años y me costó un montón entregarlo. Es difícil”.

18 “Con el tiempo aprendí a ver a los seres vivos de otra manera. En gran parte se lo debo a mi hermana Verónica, a quien admiro mucho. De eso se trata la vida, de evolucionar”.

19 “He vivido intensamente y soy súper constante en lo que hago. Esto ha generado un reconocimiento y lo experimento tanto en la calle como en las redes sociales”.

20 “Tengo 30 años en el mundo de la comunicación, empecé muy chica. Siempre me encantó la radio. Luego de comenzar a trabajar en ese medio, incursioné en la televisión. Son medios completamente diferentes y no todos pueden laborar en ambos”.

21 “Trabajé varios años en Ecuavisa, fue mi casa. Hice Vídeo Show y posteriormente Está clarito. Hice el casting para Gran Hermano, donde finalmente quedó Vanessa Passailaigue. Me propusieron el protagónico de Yo vendo unos ojos negros, pero me negué porque aunque tengo capacidades histriónicas, había actrices que se lo merecían y yo amo la comunicación”.

22 “Me encanta ser Karol Noboa, que mencionen mi nombre y la gente volteé para saber dónde estoy, es muy chévere, excepto en el ginecólogo (risas)”.

23 “Tuve roces con José Toledo, a él no le gustó mucho la idea de que me impusieran en Está clarito. Con el tiempo limamos asperezas, todo lo que me ha sucedido ha sido parte de mi crecimiento”.

24 “En la actualidad la gente hace de todo y con las redes sociales, ahora te toca actuar, bailar y cantar”.

25 “No veo producción nacional. Veo noticieros locales para estar empapada de lo que sucede, porque hago radio. Si me ofrecieran un papel en el cine, creo que sí lo aceptaría”.