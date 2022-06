Carla Sala, quien fuera de sus duplas más memorables en el noticiario de RTS, y quien se encuentra de paso por Guayaquil, lamenta la partida de su excompañero. "Él quedó con secuelas por la COVID-19 y lo veía muy delgado. Su hija pedía cadenas de oración y yo recé al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que no sufriera y que se haga la voluntad divina".

La también artista y activista desea que el alma de Hugo vuele alto y sea libre. "Mientras trabajábamos en el noticiero nos reímos mucho, Hugo fue un hombre de mucho empuje y fuerza. En algún momento tuvimos nuestras diferencias. Yo pasé a Sorprendente con Mauricio Ayora. En mi corazón he perdonado, no de ahora, sino de tiempo atrás, lo he hecho en el plano personal y profesional a quienes me hirieron de una u otra manera".

Sala prefiere quedarse con los recuerdos del hombre chistoso, alegre y trabajador. "Fue adrmirable que a su edad laborara todavía en televisión, lo que me parece bien por la experiencia. En Argentina la mayoría de personas de la pantalla chica son gente mayor, querida y apreciada. Hay que aprender de eso. Es admirable que las personas grandes manttengan su carrera con energía y fortaleza".

Isaac Delgado, presentador de Noticias de la mañana (RTS), le decia de cariño al periodista, 'tío Hugo'. Comenta que dentro y fuera de cámaras siempre se distinguió por ser una excelente persona, un gran profesional frontal, que no tenía pelos en la lengua. "Muy cálido, seguro, carismático, alegre, ocurrido y amable. SIempre tenía una anécdota que contar y era magnífico escuchar sus vivencias con tanta euforia. Nos saludábamos con besos volados (risas), pero como varones. Me quedo con eso y así lo recordaré".