Tras casi 25 años de carrera, entre las que se desempeñó como integrante de grupos tropicales y en el último lustro como solista, Jasú Montero sigue dando qué hablar. Tras haber incursionado el año pasado en la música ecuatoriana con buenos resultados, la también presentadora de De casa en casa (TC) le apuesta ahora al OnlyFans, la popular plataforma para creadores de contenido a la cual se accede por suscripción.

“La gente se asusta, se imagina lo peor. Quiero aprovechar este servicio para hacer fotos lindas y los trascámaras de lo que realizo como artista”, afirma Jasú.

Tyler Sanders fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles Leer más

La intérprete de Yo te espero, enfatiza que OnlyFans ha sido asociado exclusivamente a lo sexual y es un error. “Encontrarás desde chefs con sus recetas, hasta motivadores con sus charlas. Lo que pasa es que muchos actores para adultos, en tiempos de pandemia la aprovecharon, y adquirió mayor notoriedad. Cada quien sube el contenido que desea y si se saca de dinero, bienvenido sea, no estoy haciendo nada malo”.

Jasú alista también otro disco de música nacional, esta vez con diez sanjuanitos. Cortesía G7 Pro

Jasú ya dio un adelanto del material que expondrá y estrenará la primera semana de julio, luego del videoclip de Bye bye, en el que apareció con Juan del Valle.

“El valor de la suscripción será de cinco dólares, habrá fotos y vídeos muy bien producidos y logrados, cargados de sensualidad y buen gusto, nada vulgares. Tengo en mente un bodypaint como el que he hecho para ustedes. Es un trabajo muy planificado, con buen tratamiento”.

Añade inclusive que hay personas que se limitan a mostrar tatuajes y pies y atraen suscriptores. “Existe el morbo y el fetichismo y eso vende”.

MÚSICA Y DIVERSIDAD

Iván Núñez del Arco: "El dibujo me salvó de la depresión" Leer más

En cuanto a su carrera en solitario, está imparable, pues acaba de grabar una serie de baladas del recuerdo interpretadas originalmente por la argentina Tormenta, entre ellas, Brindo por ti y por mí, Por aquellos días de nuestro ayer y Promesas son promesas. De esta última se graba un vídeo hoy y en el que participan Doménica Menessini, Nebraska Ruilova, Nacho Cheddar, Fernando Véliz, Jinson Pineda y Héctor Alvarado, del dúo del Ecuador.

“Lo hacemos en el marco del mes de la diversidad y la inclusión”, explica la cantante, quien luego alista otro homenaje a un clásico, se trata del mexicano Pedro Infante, con una nueva versión de Flor sin retoño. Como no olvida sus raíces, un disco con diez sanjuanitos también está en marcha.

“Me encanta explorar en el ayer y junto a Pedro Chinga hemos formado un gran equipo. Antes no podía hacerlo y posteriormente llegó la pandemia, pero ahora tengo total libertad para cantar lo que me venga en gana (risas) y lo estoy plasmando con ritmos modernos”.

Otro de los proyectos de la exintegrante de Kandela y Son es una campaña de visibilidad para personas quemadas. Cortesía G7 Pro

Al hablar de la revista matinal de TC, comenta que está agradecida por laborar con un gran equipo y además de la televisión, la radio es otra de sus pasiones.

“Estoy en La Otra (94. 9 FM), con Jorge Heredia, un programa que se llama Guayaquil sorprende y que se transmite, de 15:00 a 17:00. Siempre con la buena vibra y entregando premios, estoy en un buen momento de mi vida. Mi hija Leonela tiene 7 años y quiere como regalo un caballo, ya pronto la inscribiré en un curso de equitación. La vida es ahora”.

Patricio Alarcón: "Me hubiese gustado un canelazo con Winston Churchill" Leer más

Respecto a su media naranja, manifiesta que Dios no se lo ha enviado. “Pretendientes no faltan, pero no son como quiero, además mi hija es prioridad, cuando encuentre al ideal, seguro me entregaré al ciento por ciento. Lo diré a los cuatros vientos y lo publicaré en las redes sociales, nada puede estar oculto. Hasta que llegue, no me puedo dar así por así. Hasta para tener un recreo necesitas saber con quién te comerás el lunch (risas)”.

“La gente me cuestiona por los tatuajes, estoy curada de los comentarios. A mí no me hacen daño, pero hay personas que han sufrido accidentes y no saben el daño que pueden causar. No todos tenemos la misma mentalidad para asimilar que tu cuerpo cambió por alguna calamidad y quedaron cicatrices. No tienen idea del dolor que pueden causar por un comentario tan feo”.

“Trabajo en un proyecto audiovisual de personas quemadas, mujeres que quedaron con su cuerpo marcado o que perdieron algunos de sus miembros. Quiero visibilizarlas y ponerlas guapas, subirles su autoestima. He conocido casos fuertes, me preguntan cómo me recuperé, y les explicó que mis quemaduras fueron por el agua caliente, no por descargas eléctricas, fuego o hasta ácido”.