Desde niño cultivó la virtud de la paciencia, característica necesaria en un dibujante. Iván Núñez del Arco recuerda la época en que jugaba con un cepillo de dientes o con cualquier cosa que tuviera en sus manos. “Mi infancia transcurrió en Lago de Capeira, imagínate, tenía un mundo gigante para explorar. Me trepaba a los árboles al estilo Tom Sawyer, recreaba escenas y rostros en mi mente. Todo esto sirvió para fomentar mi espíritu creativo”.

En su adolescencia se visualizaba como un superhéroe. Y como todo era dibujo en su vida, hasta hacía figuras con las letras X de su máquina de escribir.

Su evolución llegó gracias a los conocimientos adquiridos en la universidad y, luego de especializarse en la grabación y producción de audiovisuales, trabajó de manera independiente con diversas marcas, pero durante el tiempo más duro de la pandemia, sus contratos se redujeron notablemente.

Cayó en depresión, pero su tabla de salvación fue su mente creativa. Como punto de fuga, ideó una serie animada llamada Bugershow, que está disponible en YouTube, TikTok e Instagram. “Son capítulos de seis minutos. Todo es hecho por mí, desde las voces hasta la animación y las ilustraciones”, afirma el artista, quien ha añadido características particulares a cada personaje.

La trama gira en torno a Buger, el protagonista de la historia, cuyo mejor amigo, Morris, es su compañero de aventuras, y juntos viven una serie de situaciones. Ellos, a su vez, cuentan con un grupo de amigos.

El humor que maneja este proyecto es de doble sentido, por lo que no recomienda que lo vean los niños, pues no lo entenderían. “Mi intención es formar un equipo de trabajo con los alumnos del IGAD, pues no me alcanzo. Por lo pronto, estaré posiblemente en la Comic Con de este año y en la Convención Internacional del Cartoon en Chile”.