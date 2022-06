Frontal, categórico, enérgico, hombre de negocios y admirador de Winston Churchill. Con una fijación en la conducta de los tiranos en la historia universal, Patricio Alarcón salta con facilidad de la música de Ed Sheeran a la de Alejandro Fernández. Quien fuera ‘el hombre duro del comercio’ en Quito contestó El Cuestionario de EXPRESIONES.

Usted ha combatido mucho a los caudillos, pero se apasiona por algunos: Hitler, Lenin, Fidel Castro. ¿Qué le llama la atención en ellos?

Todos tienen sus similitudes: se enferman con el poder, no piensan que este es efímero y tienen problemas de paranoia. Mira la seguridad que dejó Correa implementada dentro del Palacio, inclusive trató de crear su propia guardia pretoriana. Lo dejó como una nueva ley antes de irse. Es algo que han hecho muchos tiranos en la historia del mundo. Se vuelven paranoicos y piensan que todos quieren atentar en su contra. Con Stalin tuvieron que constatar que estaba muerto para poder opinar.

¿Qué otras cosas deja el poder?

Muchas ambiciones, traiciones internas y externas, crea frentes. El que tiene poder debe conservarlo democráticamente mientras dure.

¿Y usted no sufre de ningún trastorno?

Que yo sepa, no.

¿Muy cuerdo en todo?

Me toca hacer dieta porque me gusta mucho comer (risas). Fuera de eso, ningún trastorno he tenido. De pronto, déficit de atención pudo haber sido.

¿Y con cuáles de esos tiranos le hubiese gustado tomarse un canelazo?

Con ninguno de ellos. ¿Sabes quién me ha llamado la atención? Winston Churchill, un hombre con carácter, defensor de conceptos y libertades, figura clave en las alianzas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial para defender a Inglaterra. Le gustaba mucho comer, bebía todos los días, habría sido interesante echarse un trago con ese señor.

Usted ha sido la piedra en el zapato para muchos, incluyendo autoridades...

Lo he hecho con gusto. He defendido conceptos, principios, he tenidos discrepancias con ministros, secretarios de la Presidencia, porque he estado a favor de cambios necesarios para sacar al país adelante y liberar la economía.

¿Es cierto que lo expulsaban de las reuniones?

No les gustaba a ratos. Una vez me mandaron a la Fiscalía porque publiqué información del INEC. Estuvo divertido (risas).

Patricio Alarcón, un hombre que gusta del 'footing'. En el pasado corrió en karting y practicó squash. Gustavo Guamán

¿Cuál es su bien más preciado?

Mis dos hijos que están entrando en la adolescencia.

¿Su mejor inversión?

Mi hogar, mi casa.

Si tuviera un capital disponible, ¿en qué invertiría?

En bitcoins, es el futuro. Hoy me dedico a la industria de alimentos, he retomado la venta y distribución de productos de consumo masivo, trabajando con materia prima nacional y estamos sacando un snack. Nos iría muy bien si fuéramos un país agroalimentario y agroindustrial o invirtiendo en hidroeléctricas y en minería.

¿En qué no vale invertir?

En algo que no recupere la inversión en tres años, porque cualquier cosa puede pasar en este país.

La empresaria estadounidense Leona Helmsley decía que solo los pobres pagan impuestos. ¿Qué opina al respecto?

Todos debemos pagar impuestos, pero hay gente que los evade. Lo que hay que tratar de hacer es bajar los impuestos a la gente pobre o simplificarles (el pago).

¿Se considera un buen socio?

Sí, respetuoso, justo.

¿Nunca se ha peleado en sociedad?

Por plata, nunca. He tenido negocios con amigos, algunos no salieron bien y hemos terminado la sociedad sin pelearnos.

Tras su salida de la Cámara de Comercio de Quito, se volcó completamente a los negocios. La producción de snacks y una plataforma para la movilidad son sus proyectos más inmediatos. Gustavo Guamán

¿Es buen administrador en todo?

No en todo, pero en los negocios soy austero. Me gusta serlo.

¿A qué le da valor en la vida?

A mi esposa, mis hijos, mis papás. Tengo a toda mi familia completa, estoy agradecido por eso.

¿Qué canciones escucha en este momento?

Oigo absolutamente todo. Escucho Ed Sheeran en este momento. También tengo a Yordano en mi playlist, Alejandro Fernández, Edith Márquez, Vilma Palma, Supertramp.

¿Una serie que volvería a ver?

The Crown.

¿Y una que recomendaría?

Todos tienen que ver Chernobyl, ahí entenderán por qué cayó la Unión Soviética.

¿Los puntos sobre las íes siempre?

Soy frontal y por eso la prensa me sigue buscando para dar mi opinión. Sumo y resto, digo lo que tengo que decir, analizando siempre.

¿Se le pueden confiar secretos?

Si son graves, sí. Los normales, a todos nos gusta conversarlos.

¿Su palabra favorita?

Lealtad.

¿La que no le gusta?

Traición.

¿El sonido que más le agrada?

El mar.

¿El que le molesta?

El tráfico.

En la vida todo es...

Paciencia y trabajo.

¿Otro negocio en mente?

La movilidad, estamos viendo una plataforma.

¿Qué lleva en su ADN?

El comercio. Salí de la universidad y empecé a trabajar en una distribuidora. Comencé en compras y terminé gerenciando una empresa.

Medida de la Alcaldía contra las marchas:



Ponga banderitas en la casa para ahuyentar a los vandálicos, increíble. https://t.co/5uuWv5Bl0j — Patricio Alarcón (@PatricioAlarco2) June 15, 2022

¿Extraña la Cámara de Comercio de Quito?

Extraño muchas veces poder alzar la voz en defensa del sector que represento. Siento que los gremios por no pelearse con el gobierno no están representando bien a los afiliados. Por ejemplo, no protestaron por la reforma tributaria. Lo que no extraño de la Cámara de Comercio son las madrugadas, pasaba mucho tiempo fuera de casa.

¿Y en qué ocasiones alza la voz?

Lo hago desde Twitter y opino como persona independiente.

¿No seguirá los pasos de quien fuera su par en Guayaquil, Pablo Arosemena?

No. Primero, Pablo tenía mucha cercanía con CREO, era parte de la fundación Ecuador Libre y siempre fue cercano a Guillermo Lasso. Yo no tengo cercanías con el gobierno actual, aprecio a cierta gente como Juan Carlos Holguín, pero yo pienso y discrepo con lo que hace este régimen.

¿Pero descarta o no la política?

Mira, si en algún momento por cosas de la vida se puede apoyar un proyecto que sea diferente en este país, ¿por qué no? Si es que se da el caso. Si no, ni loco, hermano.

TRES COSAS QUE DEBE SABER

Cuando era más joven corrió en karting y jugó squash.

Tiene como hobby subir el cerro que colinda con su casa en Quito.

No es hincha de ningún equipo, pues