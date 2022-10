La Estrella de Octubre, María Mercedes Haro Calderón, apenas tiene 22 años y está a punto de graduarse de periodista. No es la primera vez que participa en certámenes de belleza. Uno de ellos fue en Miss Talento Colegial. Todos fueron una manera de prepararse para el reinado de Guayaquil, su gran sueño desde muy pequeña.

Se define como relajada, por ello le cuesta estar pendiente de cada detalle de su arreglo personal. También desde los 9 años estudió actuación, otra de sus pasiones. Hizo cursos, talleres y se especializó en el Tecnológico Lexa.

Generalmente las reinas de belleza se convierten en actrices. En su caso ha sido lo contrario...

Me considero actriz, aunque tal vez exista gente que no me vea así porque no he pasado por la universidad, pero yo he estudiado. Es muy diferente estar parada en un escenario como reina de belleza. He intervenido en cortometrajes estudiantiles y en microteatros en Lexa, tuve el honor de trabajar con Marina Salvarezza en 'La casa de Bernarda Alba' y en la TV, en Sharon y 'Tres familias'.

La pasión por la lectura y escritura motivaron mis ganas de ser periodista y actriz, porque el periodismo es la forma de contar historias que causan reacciones, lo mismo ocurre con la actuación.

¿Qué tan guayaquileña es?

Cien por ciento guayaquileña (risas). Me encanta la historia y me apasiona la historia de la ciudad. Hemos superado mucho, el jurado del concurso me preguntó si cambiaría algo y dije que no, porque lo vivido en incendios, pestes... nos ha hecho el pueblo que somos: generosos, solidarios, luchadores.

¿Le gusta caminar por las calles de la ciudad?

A veces lo hago por ciertas calles, sobre todo por un determinado sector. Me encanta el sol, cuando viajo a la Sierra lo extraño. Me fascina el Malecón para estar en contacto con la naturaleza.

Si pudiera ser un personaje guayaquileño de antaño, ¿cuál sería?

Siempre pienso en Isabelita Morlas, quien impulsó la histórica fiesta que se llamó La fragua de Vulcano. Admiro a la ecuatoriana Manuelita Sáenz, incluso en el concurso de talentos hice un monólogo sobre ella.

Guayaquileño que se respeta tiene huecas favoritas...

Desde 2019 no como carnes, antes comía caldo de salchicha, lo que olía rico en la calle, pero cambié mi alimentación. Ahora solo consumo mariscos, vegetales... soy pescetariana. Al principio no supe balancear los alimentos, me ayudó una nutricionista. Cuando voy a una hueca, como encebollado y cangrejos criollos, quería dejar también los mariscos, pero no pude privarme del encebollado y los cangrejos (risas).

Tiene 22 años y le encanta el encebollado. CAMILO ALVARADO

¿Cómo celebra el mes del guayaquileño?

Recorriendo y disfrutando de los atractivos turísticos de la ciudad, ya sea una feria, un circo o ir a una presentación. Nunca me ha gustado moverme en las fiestas de Guayaquil. Prefiero quedarme aquí, me siento cómoda, además me encanta celebrar comiendo un encebollado bien puesto, también un rico bolón de verde (risas).

¿A dónde llevaría a un visitante extranjero?

Lo llevaría a recorrer el Malecón Simón Bolívar, tal vez en bicicleta. Además que visite La Perla, desde donde se ve la ciudad, Las Peñas en la que hay mucho arte y Puerto Santa Ana, desde donde se puede disfrutar la brisa.

Si ya se subió a La Perla y a la Aerovía es porque no le teme a las alturas.

(Risas) No me dan miedo las alturas, he estado en ambas. En algún momento quisiera lanzarme en paracaídas.

¿Ya no aspira a otro reinado?

No porque el reinado de Guayaquil era mi meta. Hasta aquí llegué, no estoy interesada en participar en Miss Ecuador. Me siento feliz con lo logrado, con mi título. Quiero impactar en la vida de las personas, llevar esperanza y provocar un cambio.

La ciudad ha sido visitada por muchos artistas. ¿Fue al concierto de Daddy Yankee?

No, tanta gente me da un poco de miedo porque la situación a veces se descontrola. Me encantan los conciertos. El último al que acudí fue al de Justin Bieber en Estados Unidos, en abril

¿Es recontra fan?

Lo soy, he estado en tres de sus shows. Soy superfanática desde los 9 años. Lo vi en Ecuador en 2013 y 2017. Siento una conexión especial con él, no es que me quiero casar con Justin, porque eso es absurdo. Conocer de su vida y escuchar sus canciones me ha ayudado a pensar que yo también puedo lograr lo que me propongo. Tiene una historia de vida inspiradora, también me encanta su voz, su apariencia y sus letras.

¿Es decir que lo urbano no le atrae tanto como a la mayoría?

La música urbana nueva no me agrada porque es muy explícita, de mal gusto. La anterior tampoco es música que nutre la mente, pero es graciosa para momentos de fiestas, para bailar y disfrutar un rato. No es buena para consumir siempre. Prefiero el pop. No canto, no tengo voz.

Es fan de Justin Bieber. CAMILO ALVARADO

¿Y conoce de música nacional o es de las que apaga la radio cuando la escucha?

No podría cantar algo, porque no la tengo en la punta de la lengua. Recuerdo las canciones de Julio Jaramillo. Yo disfruto del arte en general, no apago la radio (risas). La nueva generación de lo urbano y la bachata es lo que no me agrada.