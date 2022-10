El galán de las telenovelas 'Cristal', 'La dama de rosa' y 'Las dos Diana', el actor y cantante Carlos Mata (70) ha perdido la cuenta de las veces que ha visitado Guayaquil. Llegó en la madrugada del lunes 10, procedente de Miami, donde vive desde hace 28 años. En esta ocasión viene para presentar la comedia musical unipersonal 'Desnudo con sombrero', el miércoles 12 a las 20:00, en el teatro Centro de Arte. También irá a Cuenca (18 de octubre) y Quito (el 19).

El venezolano, que nunca se tomó la fama en serio, se ríe de sí mismo en este montaje. Quería traerlo antes a Ecuador, pero la pandemia lo complicó. “Gracias a Dios ya se está retomando la actividad. Nos han llamado desde Chile, Panamá, Canadá y en España estamos gestionando fechas para el 2023.

Me quedo sin ropa en más de un sentido, reviso mi infancia, juventud y mi carrera tanto en lo actoral como musical. El texto es auténtico con mucho sentido del humor, es básicamente el ejercicio que he hecho desde niño que es reírme de mí mismo, aunque se me quedaron muchas historias, anécdotas en el tintero. Nunca tuve la intención de ser actor, sino arquitecto”, dice el intérprete del popular tema '¿Que por qué te quiero?' y que se caracteriza por su trato cordial.

Antes de la crisis sanitaria, en 2019 intervino en el dramatizado 'Soltero con hijas' en México en el que interpretó al capitán Efraín Robles. Ya volvió a esa tierra para grabar una canción para una serie de Star (el canal de Disney) de la que no le permiten dar detalles, además hizo en Guadalajara la película 'Un papá en Navidad' de Lifetime. “Una historia preciosa de un casi pordiosero.

Ahí me visto de San Nicolás para las personas que están en albergues o en la calle en la que volví a compartir con Marlene Favela (La gata salvaje). Hace años que no la veía, además con Ricardo Álamo”, cuenta Carlos.

No es lo único que tiene pendiente. Alista una serie de ocho capítulos en Colombia. “Un proyecto todavía sin nombre, también hay una cinta en México que se llama 'La casa azul'. Trabajo no falta, gracias a Dios. Dos años estuvimos parados por la pandemia, solo haciendo algo de música en Miami. No me libré del virus, me dio muy leve, ya estaba vacunado, solo sentí un malestar con una tos”.

Haciendo alusión a su famoso tema ¿Que por qué te quiero?, ¿por qué cree que lo quiere tanto la gente?

Es una pregunta que también me la he hecho. Nunca he sido pretencioso de nada, siempre me he mostrado tal cual soy, jamás me he creído el cuento de la fama, el ídolo o el estrellato, a pesar de que muchas veces fui el número uno. Algo que me ha parecido una tontería. Así me educaron en mi casa, ni siquiera es mérito mío.

Así eduqué a mis hijos (Santiago, Christian y Carlos Javier) con valores y principios. No me he graduado de santo, pero soy agradecido, auténtico, ni bueno ni malo, pero tremendamente sencillo. Creemos en otras cosas. Toda mi vida he sido así.

Le gusta el bolón de verde

Durante sus visitas a Guayaquil, el venezolano siempre prueba de todo en lo que a comida se refiere. “Acá comen mucho plátano que lo rellenan con queso, se llaman bolones (risa). Me siento como si estuviera en mi casa”, comenta Carlos, quien añade que a Venezuela no va desde el 2013 porque “me consideran un enemigo, aunque no me meto con nadie, pero sí con el régimen”.

Antes residió en Nueva York, Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, Madrid, Caracas. “En todas estas urbes la cultura tiene prioridad. No le debería decir esto a una periodista, pero no me gusta Miami, es demasiado superficial, pero es un sitio estratégico para mi carrera y para estar cerca de mis hijos”.

El venezolano vive en Miami desde hace 28 años. Miguel Canales // EXPRESO

Sobre Diego Bertie

Cuando en agosto pasado murió el actor peruano Diego Bertie, con quien trabajó en 'Amantes de Luna llena', Carlos expresó a través de sus redes sociales unas emotivas palabras que dejaron ver la profunda admiración y respeto que sentía por el amigo y colega. “Diego era impresionantemente amable, un caballero desde todo punto de vista. Un buen ser humano, independiente de su talento. Era reservado, siempre se le dibujaba una amorosa sonrisa”.