La hija de José Luis Rodríguez, Liliana, llamó payaso y arrogante a Henry Bustamante ('En contacto') en 'Siéntese quien pueda', luego de una nota del presentador sobre el actor Danilo Carrera. Antes de que saliera al aire, el comunicador les dijo a los panelistas que se encuentran en Miami que se agarren de sus sillas, porque “este humilde servidor ecuatoriano les va a dar guerra”.

Luego de la crítica de la actriz, Alejandra Jaramillo salió en su defensa y manifestó que lo amaba, que él es una primera figura en Ecuador y un gran profesional. Se alborotó el avispero. Los hackers lo defendieron, era de imaginarse, el presentador pertenece al mismo canal. Tiempo atrás en 'Calientitos TV' le dieron bastante palo a Henry. Por ello, cuando ingresaron al Canal del Cerro, Santiago Castro (el jefe del grupo) y él fumaron la pipa de la paz. Ahora se mastican...

Sin embargo, el expresentador de 'Vamos con todo', Geovanny Dupleint, lo atacó duramente en el espacio online 'Agárrate'. Considera que “no es una primera figura, ni un referente en el país, siéntenlo conmigo a hablar de leyes y farándula. Alejandra Jaramillo está más perdida que Papá Noel entregando juguetes en el Día de la Madre. Si Henry amenazó al monstruo de Liliana, está equivocado”.

Henry Bustamante.

El presentador en su Instagram comentó: “Ojalá me convierta en el mejor de los payasos para regalar el humor que tanto sumaría en un mundo lleno de resentimientos y riñas que nos roban parte de la medicina del alma: la risa y la alegría”.

A esta sección, el comunicador dijo entre risas: “De Liliana es lo mínimo que puedo esperar. Es un personaje polémico que se enfrenta con todos sus compañeros, incluso con Alejandra que la conoce. A mí que ni siquiera me ubica, payaso es un elogio, no sé con qué me saldría si estuviera frente a ella”. Unos lo apoyan y se solidarizan con Henry en las redes, otros, en cambio, afirman que referente es Alfonso Espinosa de los Monteros.

El comunicador soñaba con llegar a la TV cuando trabajaba de manera honesta en locales de comida, hizo realidad sus metas. No hay que minimizarlo porque se ha ganado su espacio con esfuerzo, pero tampoco endiosarlo.