Hace más de un año, Allison Carrillo llegó a RTS. El 15 de septiembre del 2021 apareció en 'El despertar de La noticia', ocupando el lugar de Mayra Montaño, como si recién saliera del baño y con el pelo chorreado. El canal no se había preocupado de su imagen para su debut. Por lo menos eso creyeron la prensa y los televidentes.

Corrió mucha agua bajo el puente. El jueves 6 de octubre, la también presentadora de 'La noticia en la comunidad' cumplió 34 años. Sus compañeros del informativo y de 'Noticias en la mañana' se lo celebraron. Durante este tiempo en TV se operó las mejillas y la nariz. Practica ejercicios, se desenvuelve mejor, se nota que le pone ganas y se ha convertido en una de las voces de la comunidad.

Se ha ganado al público con su carisma y sencillez. Habla más que Gabriela Pazmiño. Y eso es decir bastante.

Tuvo un percance con el traje verde que lució. “Lo compré, después de algunas puestas el cierre se dañó, lo mandé a cambiar y quedó supuestamente perfecto. Pero cuando faltaban minutos para aparecer en pantalla no subía y debieron ponerme unos imperdibles, ya que no tenía más ropa en el camerino, debí salir con la espalda descubierta. Las tomas las hicieron frontales para que no se viera nada. La foto la subí en las redes sociales. Son gajes del oficio que ocurren en el día a día”, contó.

Tiene un tatuaje en la parte alta de la espalda. Cortesía

Por este incidente Allison dejó ver un tatuaje que tiene en la parte alta de su espalda. “Me lo hizo mi tío (Marco Antonio Loor, alias Pepe) cuando tenía 18 años, con permiso de mi madre, Patricia. No me arrepiento”.

El festejo por su onomástico estaba previsto con sus hijas Macarena y Cataleya, así como con su pareja, Macario. Quería viajar en el feriado a General Villamil, Playas, balneario que le gusta mucho, pero por obligaciones adquiridas dejará el paseo para noviembre. “Ha pasado un año desde que estoy en TV, el cariño de la gente es infinito. Todo lo recibo con gratitud, es un bonito tiempo. Recibo con brazos abiertos la abundancia y sabiduría, lo que la vida me brinde”.