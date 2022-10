Mariela Viteri y su novio italiano, Raffaelle Pontis, vivieron algunas idas y vueltas durante su relación. Pero esta definitivamente terminó, aunque hasta ahora no se había oficializado. No funcionó, “no nos acoplamos”, dijo la presentadora. Él tiene su carácter, es celoso y no le agrada que ella sea muy comunicativa con la prensa.

María del Rosario Gutiérrez fue operada y ya puede caminar sin dolor Leer más

El año pasado, el empresario europeo la sorprendió con una romántica propuesta de matrimonio en la que hubo música, además le regaló flores y un anillo. Entonces contó con la complicidad del hijo de la propietaria de radio Fuego, Ricardo Mórtola.

Ellos se conocieron a través de una amiga. Raffaelle es un experto en la cocina, seguramente ahora Mariela extrañara su sazón.

Siempre le ha preocupado la opinión de sus hijos, Mariela y Ricky, en lo referente a sus relaciones amorosas. Al italiano lo veían con buenos ojos. Aunque ya no son pareja, entre ellos existe una buena amistad. No se puede decir lo mismo con su ex Lev Ingerman, quien es bastante ‘travieso’.

Mariela ha estado delicada de salud porque, a pesar de haberse puesto las cuatro dosis de la vacuna contra la COVID-19, se enfermó. Recién se contagió al final de la pandemia y le dio fuerte.

“Mucho dolor de cabeza y malestar, creo que me confié, me saqué la mascarilla. Siempre he viajado mucho y mantengo contacto con mucha gente. Le pregunto a los doctores qué falló si estoy vacunada. Ni cuando fue lo más crítico me dio, estaba invicta. A pesar de aquello, he seguido trabajando”, comenta. ¿Será que romper con el italiano hizo que se le bajaran las defensas?