El calendario trae sus días curiosos y se aproxima uno de ellos. El 7 de octubre se celebra el Día Mundial del Calvo, por las personas que por distintas razones perdieron su cabello o deciden lucir sin él.

En algunos casos es por el paso de los años, en otros porque ya ven que la calvicie será su destino, así que se lo cortan o porque simplemente quieren cambiar de look. EXPRESIONES les presenta algunos calvos famosos.

Dicen que Bruce Willis, protagonista de la saga 'Duro de matar', puso de moda estar calvo e incluso enloquece más a sus seguidoras sin cabello que cuando lo tenía a inicios de su brillante carrera. Ahora está retirado de la actuación por problemas de salud. Sufre de afasia.

El gerente general de TC, Rafael Cuesta, dice que aunque le gustaría tener un poco más de pelo, “la calvicie no es algo que me quita el sueño. Tampoco creo que sea más o menos sexi. Lo atractivo está en el contenido, no en el estuche”.

Rafael es comunicador y comentarista político, algunos amigos y allegados lo llaman ‘el pelado Cuesta’. Antes trabajó en el desaparecido Canal Uno.

Alberto Borges, conocido como El gallo del Cerro, fue un referente del periodismo. Es recordado por su calva y por su estilo, ya que fue un activo defensor de la comunidad guayaquileña en el desaparecido 'Telemundo', de Ecuavisa. Además era un hombre muy culto.

También conocido como La Roca, el actor y exboxeador Dwayne Johnson tiene dos atractivos, su calva y sus impresionantes músculos. Aunque ha participado en cintas de acción, también es común verlo en producciones de Disney en las que su imagen ruda queda en segundo plano, pues se vuelve un hombre tierno y divertido.

Este modelo británico, exclavadista y actor, conocido por haber intervenido en películas de acción, como la saga Rápido y furioso, se lo considera uno de los calvos con más estilo y carisma. Tal vez con cabello, Jason Statham no luciría tan atractivo y perdería su apariencia de hombre rudo.