La reina de Guayaquil 2014, Andrea Torres (34), se alejó de lo relacionado con la belleza. Ahora está dedicada por completo al ámbito deportivo. Desde los 2 años su padre Francisco Torres la llevaba a los estadios. Siempre le atrajo el fútbol. La comunicadora es parte de los programas 'Lo que usted quiere oír' en radio Forever y ' @fútbol' en el Canal del Fútbol, además presenta un microinformativo en Telepremier.

Pamela Cortés: "Ha sido frustrante volver a vivir esto casi 10 años después" Leer más

Ya se prepara para la copa mundialista que se iniciará en noviembre al otro lado del planeta en Catar. Además es coach en alimentación saludable y maquilladora profesional.

¿De dónde proviene tanta pasión futbolera?

De mi familia, somos barcelonistas, pero no enfermos. Por mi trabajo debo ser imparcial.

¿Puede serlo?

(Risas) Claro, considero que se puede manejar, aunque hay algunos que tienen la camiseta bien marcada.

Hay hinchas que se enojan tanto que lanzan botellas, insultan... ¿usted es así?

Soy hincha de llorar y sufrir por mi equipo, cuando quedó Barcelona campeón, nadie pensaba que iba a ganarle a Liga, lloré de emoción. Creo que desde que mi papá me llevó a los estadios fue un amor a primera vista.

A algunas mujeres les llega tanto el fanatismo que le muestran hasta los pechos a los jugadores.

(Risas). No llego a esos extremos. Aquello es ser fanático, soy hincha porque disfruto el fútbol, los juegos, los goles, lo que pasa en la cancha. No sé jugarlo, siempre he tratado. En el estadio me desestreso.

Los guayaquileños tienen el mal hábito de tomar, si gana o si pierde el equipo. Siempre hay un pretexto.

No bebo. No lo disfruto de esa manera. Si gana mi equipo comparto en familia, me tomo fotos, pero no bebiendo cerveza como lo hacen muchos hombres en el estadio.

No porque le guste o sea hincha tiene necesariamente las herramientas para manejarse como comunicadora deportiva.

Muchos me dicen que al fin estoy haciendo lo que me gusta. No lo busqué y creo que es lo mejor, me llegó de un momento a otro. Ahora soy borde de campo. Me dieron la oportunidad en el canal, le doy información a los comentaristas que están en cabina sobre lo que no pueden ver. Desde el léxico es importante.

Irse a Catar por el Mundial de Fútbol es el sueño de muchos.

Esperemos. Llegué tarde al canal, recién tengo 4 meses. Nada está dicho, se irá un equipo grande porque somos el canal oficial de la selección ecuatoriana. El 20 de noviembre se iniciará el Mundial y Ecuador lo inaugurará con un encuentro con el país anfitrión. Realmente es un partido importante. Siempre he sido hincha de las selecciones argentina y brasileña, pero nunca se sabe.

Mariela Viteri: "No nos acoplamos, pero seguimos siendo amigos" Leer más

¿La guerra entre Ucrania y Rusia influirá en los encuentros?

Creo que ciertas selecciones desistirán de ir si aquello no mejora.

Para usted el reinado de Guayaquil fue el único certamen en el que participó, no quiso más...

Mi objetivo fue ser reina de la ciudad, lo logré, es diferente porque se trabaja con ciertas fundaciones. No soy fanática de los certámenes porque no me gustan. En los otros, las jóvenes salen al exterior, representan en cuerpo, mente y todo al país, desfilan en traje de baño. En el reinado de Guayaquil, no. Otra de mis metas era dedicarme a la Comunicación.

Los reglamentos han cambiado en muchos reinados, entre ellos el de la ciudad.

No estoy de acuerdo con esas modificaciones porque en el caso del reinado de Guayaquil la esencia son esas jovencitas con ese brillo, con sueños... Se pierde esa esencia con chicas casadas, divorciadas o con hijos. Con cinco eventos en un día una reina a qué hora atiende a sus hijos, son complicaciones que se darán.

María del Rosario Gutiérrez fue operada y ya puede caminar sin dolor Leer más

Cuando nos comprometemos con algo debemos enfocarnos y hacerlo con responsabilidad, no a medias. Renuncié a TC para participar en un concurso, no me lo tomé a la ligera. Son etapas diferentes. No estoy de acuerdo con esas nuevas normas, sé que no es imposible, pero es muy difícil.

En casi dos años de matrimonio, todavía no llegan los hijos.

En noviembre del 2020 nos casamos solo el civil con Carlos (Goya). Tal vez en 2023 organicemos la ceremonia religiosa. La intención era que fueran las dos al mismo tiempo, pero la pandemia lo complicó porque existían muchas restricciones en los eventos, reuniones.

Nosotros tuvimos once años de enamorados, ahora estamos compartiendo más. Nos va muy bien, pero por ahora no queremos niños

¿Parece que no le entusiasma la idea de ser madre?

Ambos tenemos ese pensamiento. No los buscamos, si Dios los manda bienvenidos sean.