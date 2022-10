Es uno de los panelistas del reality farandulero 'Siéntese quien pueda', de Unimás (cadenas Televisa Univisión). El colombiano Lucho Borrego (de Santa Martha) tiene una extensa trayectoria en prensa y TV. Desde niño viajaba a Estados Unidos, donde estudió la secundaria. En 2004 se le presentó la oportunidad de trabajar en Televisa Publishing. Ahí permaneció 11 años. Empezó como reportero, jefe de información y llegó a ser director de la revista TVyNovelas.

También fue parte de Univisión en diferentes espacios, 'Despierta América', 'El gordo y la flaca' y 'Primer Impacto'. En Telemundo estuvo en 'Suelta la sopa' durante seis años.

Le encanta escribir, lee mucho y jamás se visualizó como periodista de TV porque, según él, era súper tímido. Por ello, la primera parte de su trabajo profesional giró en torno a la prensa escrita. Lo invitaban a diversos programas y los productores le decían que tenía algo que gusta. “Yo no pongo filtro a lo que hablo, lo que digo lo digo y punto”, expresa desde la ciudad estadounidense el compañero de Alejandra Jaramillo, La Caramelo. Desde ahí conversó con EXPRESIONES.

Lastimosamente la prensa farandulera en TV no siempre investiga a profundidad.

La prensa en TV es muy facilista en ocasiones. Siempre tienes un productor que nos está diciendo lo que tenemos que decir. La prensa escrita te da escuela. Jamás me siento a escribir una nota sin reconfirmar lo que diré o sin primero hablar con mis fuentes. En ocasiones me dicen que soy un pesado, porque prefiero manifestar que hablé con fulano de tal. En mi caso, los ‘hubiera’ no existen.

No creo que estemos solo como opinólogos, nuestra tarea es informar y hay que aplicar las reglas básicas del periodismo. Trabajar en TV nos da cierto reconocimiento público, pero nunca me he visto como un famoso, ni quiero serlo.

De 'Suelta la sopa' dio el brinco a 'Siéntese quien pueda'...

A fines del año pasado, el programa salió del aire, no lo esperábamos. Fue una sorpresa, era un proyecto exitoso. 'Suelta la sopa' era hecho por una productora externa, no por el propio canal, querían hacer sus propias producciones, es lo que supimos. Luego me llamaron de 'Despierta América', volví a Univisión.

A los dos meses me hablaron para los castings de 'Siéntese quien pueda', fui el primer elegido. No hubo conflicto porque Unimás es un canal de Univisión.

Si usted fuese la actriz Liliana Rodríguez, ¿habría salido del reality?

Liliana tiene una manera particular de pensar. Tenía una historia en su cabeza. La adoro, la conozco prácticamente desde que llegué a vivir a Miami. Sé que le ha costado encontrar su espacio sin dejar de ser la hija de El Puma y Lila Morillo. Me di cuenta de que no se sentía cómoda, tampoco yo lo estuve por la dinámica del programa.

Iba a estar evaluado por el público y por mis compañeros después de tantos años de carrera. Eso me dio en el ego, fue horrible, en mi caso me removió mis inseguridades.

Desde los ensayos, pensé que no era para mí 'Siéntese quien pueda'. Pero soy una persona de Dios y consideré que Él algo me quería enseñar. En el camino se me olvidó y renuncié dos veces. El productor Carlos Mesber me dijo que tenía tantas cualidades profesionales que no debía andarlas demostrando. Creo que necesitaba lo que pasé para sentirme libre de complejos, nadie me ha regalado nada, todo me lo he ganado.

¿También le pegó a su ego trabajar con una presentadora como Alejandra Jaramillo que desconoce del tema farandulero?

Nunca he pensando en ello. Con Alejandra la convivencia es relajada. Reconoce cuando no sabe algo, ha recurrido a mí en varias ocasiones. No he tenido problema en ayudarla. Siempre lo he hecho con otros compañeros, porque tuve a alguien que me ayudó en mis inicios cuando no tenía contactos ni fuentes.

Nunca tuve conflictos internos por ello. Tal vez con quien podría haber alguna competencia sería con Álex Rodríguez. Somos parecidos, viscerales y de la misma intensidad periodística.

¿Por qué considera que Liliana Rodríguez tiene una historia en su cabeza?

Ella es actriz y he aprendido a lo largo de mi carrera periodística que una actriz no piensa como el común de la gente por el grado de intensidad, de emociones y apasionamiento, no es lo mismo.

Considera que a Liliana le molestaba que Alejandra Jaramillo asuma un comportamiento muy sumiso, mojigato, en otras palabras que no mate ni una mosca. Ella la llamó Caramelito de Cianuro porque no cree en tanta ingenuidad...

Cuando la situación entre Liliana y Alejandra se complicó y se volvió más tensa, no estaba al aire porque estaba nominado, castigado. No lo viví, pero claramente se dio una inconformidad. A pesar de Liliana tener una personalidad temperamental y explosiva, me di cuenta de que fuera del set estuvo controlada. Me sorprendió que se fuera del programa, al principio pensé que era parte del show.

El calor del momento hace que nos salgamos de nuestros papeles. Lo digo por experiencia propia, he aprendido a sacar esa parte de artista que no tengo. Imagínense Liliana que es artista desde que estaba en la barriga de la mamá.

Tanto usted como Liliana dijeron que no necesitaban que Alejandra les regale nada cuando ella manifestó que estaba dispuesta a sacrificarse por sus compañeros y autonominarse...

Lo dije porque esto es un juego y cada uno tiene sus propias herramientas.

Cuando Alejandra entrevistó al elenco de la nueva versión de 'La Madrastra', usted puso en duda que ese trabajo lo haya hecho ella.

Le dije que si ella realmente había hecho esa nota, me quito el sombrero porque sé lo difícil que es de un día para otro conseguir a estos famosos. Llevo 18 años entrevistando a celebridades y cuando se busca a un artista sé que no responde de inmediato. Siento que Alejandra es una persona honesta y ética, no creo que ella no haya hecho su trabajo. Cada uno tiene que usar sus recursos. Alejandra comentó que trabajó hasta las dos de la mañana.

¿Entonces fue suerte de principiante con los famosos?

Si ella lo dijo, ¿por qué no creerle? En la producción se molestaron porque puse en duda que Alejandra había hecho la nota. No fue con mala onda, simplemente me sorprendió.

Alejandra Jaramillo ha propuesto en las redes sociales a su gran amigo y a quien la ayuda en todo, Henry Bustamante, para que ocupe la silla de Liliana Rodríguez.

Están haciendo audiciones, no tenemos idea de quién ocupe el lugar de Liliana, no sabemos si será hombre o mujer. No creo que dentro del panel estén dos ecuatorianos. Una de las características del reality es la presencia de panelistas de diferentes nacionalidades.

¿Cree que la cantidad de seguidores que tiene Alejandra (3.7 millones en Instagram) la ayuda a mantenerse en el programa?

Indudablemente.

Algunos llegaron luego de la muerte de su novio Efraín Ruales.

¡Qué triste! No quisiera tener ese número por una tragedia tan grande.

¿Con qué famosos no se pueden ver ni en pintura?

En este medio no tener un conflicto con alguien es imposible. Con el chileno Cristian de la Fuente no tenemos afinidad. Era reportero de TVyNovelas y se habló de una supuesta infidelidad de él, no hice esa nota. Un día me encontré con Jacqueline Bracamontes, ellos habían conducido los premios Lo Nuestro.

Nos presentó, Cristian me dejó con la mano estirada, me miró de arriba hacia abajo y dijo “a esa revista la llamo TVytonteras porque solo saca tonteras”. Me pareció un mal educado. Soy cordial y decente, así que espero lo mismo.

Recientemente me llamaron de un canal chileno por una nueva infidelidad del actor. Les contesté que no era sorpresa porque casi todas las protagonistas con las que ha trabajado en México han estado con él.

Ping pong

Niurka: Me encanta, divina.

Margarita Rosa De Francisco: Artista en toda la extensión de la palabra.

Shakira: Muy artista, con ganas de ser ama de casa, siempre ha querido jugar a la casita, pero lo artístico sale a flote.

Julián Gil: El hermano que me regaló la vida.

El Puma: Una vez me pidió que no le hable de sus hijas, le dije que no podía ponerme límites. Me le enfrenté, finalmente aceptó la entrevista. Siento respeto por mi oficio, nosotros no podemos ser los bobos útiles de los artistas. Soy firme con eso.

David Zepeda: Simpático.

Alfredo Adame: Una persona digna de compasión.

Maluma: Un orgullo para mi país.

Belinda: Un poco especial.

Marjorie de Sousa: Una persona equivocada, no solo por el capítulo del hijo (que tiene con Julián Gil y que no se lo permite ver). En una ocasión iba a salir en una portada de TVyNovelas, pero puso un montón de condiciones, fue terrible.

Marco Antonio Solís: Un señor, un caballero, un hombre de familia.