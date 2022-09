Aunque Julián Gil (52) nació en Argentina, creció en Puerto Rico y vivió en Venezuela. El actor, modelo y presentador reside en Miami (por ahora) por el reality de entretenimiento 'Siéntese quien pueda' (en el cual es panelista Alejandra Jaramillo), de Televisa Univisión, y que emite la cadena Unimás.

México es su otra ‘casa’, donde ha grabado producciones como la más reciente 'La herencia' y otras como 'Sortilegio', 'La que no podía amar', 'Hasta el fin del mundo', 'Por amar sin ley' y '¿Qué le pasa a mi familia?' Casi siempre es uno de los villanos de las historias.

Su vida personal ha sido expuesta en diarios y programas de TV por la batalla legal que mantiene con su expareja, la actriz venezolana Marjorie De Sousa, por la custodia y manutención del hijo de ambos, Matías, quien nació en 2017. También es padre de Nicolle Alejandra (35) y de Julián Jr. (27).

Julián es parte de la docuserie 'Mi vida', en la que presentarán perfiles de estrellas latinas y se estrenará el 10 de noviembre por Canela TV. Vivió un momento angustioso cuando se le diagnosticó cáncer de piel. Por fortuna, lo superó. EXPRESIONES conversó con él.

En el show de entretenimiento luce diferente...

Siempre me han visto en un personaje que no soy yo, ya sea en TV o en cine. Presentar o conducir sobre todo en este tipo de shows me da la oportunidad de que el público conozca a un Julián diferente, a un Julián real, a uno que no están acostumbrados a ver de manera frecuente.

Incluso se lo ve más joven, más descomplicado, con un look elegante, pero a la vez informal, relajado...

(Risas) Qué bueno que me vean así, porque es lo que se quería lograr. Soy un Julián que no han visto en telenovelas. Llevaba 20 años que no me dejaba crecer el cabello. Mis personajes siempre lucen el pelo más corto, ahora tengo hasta un moño (risas). Los colores que uso son más fuertes. Mi nueva imagen me aleja totalmente del Julián que ven internacionalmente.

Este cambio viene hasta en sus personajes, porque Próspero en su reciente telenovela 'La herencia' (emitida en Ecuador por la señal internacional del Canal de las Estrellas) también le exigió ciertas transformaciones como el peso, la forma de hablar y, además, dejó las villanías.

Yo que vengo de hacer muchos villanos. Me regalaron un personaje totalmente distinto en la forma de caminar, la postura, el vestuario, llevo un bigote y hasta he manejado la comedia. Dentro del drama, evoluciono.

Creo que es lo más diferente que he hecho en telenovelas. La clave de alguna manera es saberse poner los diferentes sombreros de acuerdo a la situación profesional en la que se esté. En la conducción, es la esencia de la persona la que debe brillar.

¿Por la conducción ha dejado de lado la actuación o es una pausa breve para tomarse un respiro?

Lo último o lo más reciente fue 'La herencia' en México, pero con un show diario se complica estar muchas horas grabando una telenovela. Le tenía ganas a un proyecto como el que estoy haciendo, incluso dejé algunos pendientes, entre ellos, una serie en Amazon y una telenovela en puertas.

Ahora estoy en Estados Unidos, vivo entre Miami y Ciudad de México. Le aposté a un show diario, a llegar a otro tipo de público. Se me dio y no quise desaprovechar la oportunidad. Tiene muchos ingredientes que son importantes, apenas me lo propusieron, dije que sí.

Pero siempre habrá algo que pueda interesarle o atraerle más.

Mi contrato en 'Siéntese quien pueda' es por un año. Entiendo que es un show con una larga vida. He hablado con la producción de que si surge un papel muy interesante al que no le pueda decir que no, me permitan hacerlo, pero eso no puede pasar ahora porque recién arrancamos, será cuando el show esté consolidado.

Salir ahora sería un crimen. También quiero que me vean con otros ojos, no solo soy actor, soy un talento con muchas facetas. Paralelamente a las telenovelas y al cine, llevo mucho tiempo conduciendo, fueron mis comienzos en Puerto Rico y es algo que me gusta mucho.

Generalmente, los actores o cantantes huyen a los espacios de farándula para evitar que se metan en su vida privada. Sin embargo, a usted no le importó, al punto que es hasta presentador de uno de ellos.

Siempre me han gustado estos formatos, son parte de nuestras carreras. Me han dado palo cuando lo he merecido. Respeto estos programas y a los periodistas, siempre he dicho que sin ellos no seríamos nadie.

Este show no es tan amarillista como otros, tiene otra dinámica, más que hablar de chismes, hablamos de la situación. Desarrollamos un tema, es la típica conversación o discusión que habría en la sala de una casa con amigos.

Próspero (su personaje) en 'La herencia'. Cortesía

Es un formato que seguramente lo expone más, aunque no sea tan amarillo como usted dice.

Siempre se han metido en mi vida (risas), aunque no haya estado en un programa de estos. Siempre he estado superexpuesto, en la palestra, y han querido acabar conmigo. También lo positivo lo han destacado.

Meteremos la nariz en un tema que le ha dado muchos dolores de cabeza: la batalla legal que enfrenta con Marjorie De Sousa por la custodia y manutención de su hijo, Matías, a quien ella no le permite ver.

Pregunta sin problema. La situación está peor porque no ha pasado nada, estaría mejor cuando pase algo. No me permiten verlo, el niño va a cumplir 6 años y hace casi cuatro que no lo veo.

Con Marjorie De Sousa, quien no le deja ver a su hijo. Archivo

¿Qué alega ella a estas alturas?

Se está saliendo con la suya porque en más de una ocasión dijo que, mientras ella viviera, yo no iba a estar en la vida de mi hijo. Yo luché y sigo luchando, estamos esperando que el niño crezca y quiera ver a papá. Los hombres también sufrimos, todos tenemos el mismo corazón y sangre que nos corre por las venas, el sufrimiento no tiene género. Yo fui padre muy joven, desde que tengo uso de razón.

A pesar de los problemas se dio una nueva oportunidad en el amor...

Con la mexicana Valeria Marín mantengo una relación muy bonita, llevamos casi tres años. Es reportera de deportes y nos conocimos haciendo un enlace, nos invitamos a tomar un café y luego a comer unos tacos. Así se dio todo. Por ahora estamos felices así, no sabemos qué pasará más adelante. No está descartado un hijo.

Su perro es famoso por lo hermoso y gigante...

Es un ángel, se llama Batman y es un sheepadoodle. Tengo tres, todos son gigantes. Batman viaja conmigo, es imposible viajar con los tres.

A usted le gusta el deporte y se aproxima el Mundial de Fútbol...

En noviembre viajaré a Catar, haré una cobertura para Televisa y 'República Deportiva'. Ya era un compromiso adquirido. No sé quién se quedará en 'Siéntese quien pueda'.

Por cierto, el show de entretenimiento se dejó de ver en Ecuador.

Lo sé, pero sé que intentan negociar con otros canales. Se lo ve en Estados Unidos, Honduras, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y se está negociando con México.

Le apareció un lunar, que resultó ser cáncer de piel, pero que ya superó. ¿Cómo está la salud?

Genial.

Ahora comparte pantalla con una representante ecuatoriana, Alejandra Jaramillo.

Es una reina. Creo que fue un acierto del show tenerla, una digna representante de la mujer: luchona y emprendedora. Tanto ella como Liliana (Rodríguez) o Vanessa (Arias), que no son periodistas, crean un balance importante con los otros compañeros a la hora de tocar temas.

La prensa rosa nacional no ha tenido piedad al criticarla por su desenvolvimiento muy pasivo.

Tiene una opinión válida, se prepara y mucho. No es necesario ser periodista para comentar, considero que en eso están equivocados. Si todos fueran periodistas, el programa sería aburrido. Yo la había visto en las redes sociales, cuando se buscaba gente le dije a la producción que había una chica recién llegada a Miami, nos pareció un perfil interesante. Hizo casting con mucha gente, quedó porque tiene su encanto. No estoy de acuerdo de que la juzguen o la señalen.

No es un espacio de periodistas en general, es un programa de discusión, en el cual se ofrecen diversas opiniones. Yo presento una producción, 'República Deportiva' (Univisión), lo hago desde hace ocho años. Mi función es dar un punto de vista de un fanático, sin el lenguaje de un comunicador deportivo. Y yo sé del tema porque desayuno, almuerzo y meriendo fútbol. Para Alejandra, quizá sea más fácil acercarse al público.

A Alejandra se la considera muy mojigata para un show farandulero.

No creo que sea mojigata. Si el resto de panelistas pelea, ella no tiene por qué hacerlo también. Si los seis (Liliana, Alejandra, Vanessa, Lucho Borrero, Karla Gómez y Álex Rodríguez) pelearan, el programa se convertiría en un gallinero (risas). Esa es su personalidad.

Usted le puso el dedo en la llaga al preguntarle sobre su novio Efraín Ruales, quien fue asesinado y del que casi no habla.

Es parte de mi función. Le pregunté sobre su novio como si se lo hiciera tomándonos un café. Cuando Alejandra deba hacer una nota a un artista, quizá logre sacarle más información que un periodista, porque el talento se sentirá más tranquilo o con más confianza.