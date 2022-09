Durante el fin de semana se vieron promociones en las redes sociales de un nuevo espacio de Ecuavisa, 'Los hackers de la farándula', con Santiago Castro, Rey Vásquez, Poncho Quintero, Dieter Hoffmann, además Lazito de la farándula y Dora West, la moderadora, a quien ahora llaman la nueva reina de la prensa rosa (supuestamente desplazará a Marián Sabaté).

Wendy Rosillo llega a 'De casa en casa' Leer más

Los cuatro primeros de los mencionados (que son parte de producciones digitales y que aflojan la lengua sin control) integran un reality que sacó 'En contacto' tras la salida de Carolina Jaume, en el cual cada uno presenta notas de famosos muy a su estilo y el público votaba por su hacker favorito con likes.

Ahora lo convertirán en un programa independiente que será dirigido por Pedro Peñafiel. La dirección de contenido estará a cargo de Santiago, a quien odia medio Guayaquil, aunque muchos cuando lo ven le pelan el diente.

El estreno está previsto para el 26 de este mes, a las 14:00. Si no hay cambio de planes lo anunciarán el lunes en el matinal, al que últimamente se ha criticado porque dejó de ser una revista familiar para ser un espacio farandulero.

Falleció el papá de Luisa Delgadillo Leer más

¿Será la versión criolla de 'Siéntese quien pueda'? En ese horario aparece el espacio de la cadena Unimás que se produce en Miami, Estados Unidos, cuyo presentador es Julián Gil y una de las panelistas (son 6) es la ecuatoriana Alejandra Jaramillo. Se estrenó el 23 de agosto. “Será reemplazado por Los hackers de la farándula”, según Santiago.

Al inicio, la participación de La Caramelo generó mucha expectativa por lo mediática que es. Pero fue muy cuestionada porque prácticamente se quedaba muda, se notaba que desconocía de los temas que trataban, no encajaba con el formato y era la cuota local para que ese espacio se exhiba en Ecuador.

Por estas críticas, ella respondió: “Si tengo que demostrar que desde la bondad se puede hacer farándula y espectáculos, entonces estoy en el lugar correcto”.

Alejandra Jaramillo: "Hay cosas que no van conmigo, no las haría ni por show o broma" Leer más

Alejandra sabía que se metía en la cueva del lobo y debió estar preparada para preguntas sobre lo ocurrido con su exnovio Efraín Ruales, así como Liliana Rodríguez habrá esperado que le consulten sobre la mala relación que ha existido con su padre José Luis Rodríguez. En ambos casos hay tela que cortar.

Julián interrogó a la presentadora ecuatoriana, no convenció con sus respuestas. 'Siéntese quien pueda' no ha pegado como se esperaba, tiene un formato muy de Miami y hay artistas que para los que no son telenoveleros son desconocidos.

Por cierto, Alejandra y la venezolana Liliana Rodríguez fueron nominadas para ser castigadas. Para nuestra representante fue su primera nominación, mientras que para la ‘Pumita’ era la cuarta semana consecutiva. Además, se dieron enfrentamientos. Liliana, suelta de huesos, le dijo “no se trata de Ecuador vs. Venezuela, no se trata de seguidores orgánicos o no orgánicos.

Lo dejo hasta ahí para no hacerte quedar mal, no puedes dar una cara en camerino”. La Caramelo manifestó: “agredir a un compañero no está bien, hay que hablar sobre los famosos, no matarnos entre nosotros”. En todo caso, esta vez se salvó.

Alejandra Jaramillo no domina la farándula en 'Siéntese quien pueda' Leer más

Durante la semana pasada, Henry Bustamante estuvo en Cuenca entrevistando a Danilo Carrera, quien ha hecho una carrera internacional, para 'Siéntese quien pueda'. Se conoce que lo querían mandar a Miami para que participe en el espacio.

Inicialmente el programa extranjero fue ofrecido a TC, pero a este canal no le interesó.

Volviendo a 'Los hackers de la farándula', Santiago y Rey se mantendrán en 'Calientitos TV', así como Poncho con su show. Mientras que Dieter renunció a VitoTVO, donde estuvo más de 7 años. Integró los equipos de 'Fuull Farándula' de las 12:30 y 'Fuull night 'a las 20:00. Este último saldrá del aire, Dieter se despedirá el jueves. Se atrevió a dejar lo cierto por lo dudoso.

Al pertenecer al Canal del Cerro, ¿los que se mantengan en sus espacios digitales hablarán de todo lo que ocurra ahí, bueno o malo? No se puede ser juez y parte.