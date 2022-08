La prensa mexicana y los colegas de la actriz y vedette Niurka Marcos tienen claro que de la cubana se puede esperar de todo. No tiene límites. Por algo la llaman La mujer escándalo. Quiso besar a Alejandra Jaramillo (al estilo de Bad Bunny en los VMA) en 'Siéntese quien pueda', pero la presentadora no se dejó y comentó: “Yo no quiero... Si yo no quiero, no me pueden obligar”.

Alejandra Jaramillo no domina la farándula en 'Siéntese quien pueda' Leer más

Todo aquello surgió por el polémico beso que el artista puertorriqueño le dio a una bailarina y a un bailarín mientras cantaba.

La Caramelo le dijo a EXPRESIONES: “Me sentí incómoda. Tal cual me vieron. No me lo esperé, la verdad, pero hay cosas que simplemente no van conmigo y no las haría ni siquiera por show o por broma”. En las redes sociales algunos apoyaron que no lo permitiera y otros la llamaron mojigata. Acá editaron la polémica escena. ¿Cuidan su imagen?

Gente del medio opinó. El presentador Mauricio Altamirano manifestó: "La reacción de Alejandra Jaramillo es comprensible, no se esperaba esa 'joda' de Niurka Marcos. Estoy seguro de que la cubana la quiso intimidar y esperaba besarla.

Rocío Cedeño: "Gustavo y Mauricio se equivocaron al discutir de esa manera" Leer más

Eso no quiere decir que le gusten las mujeres, es su forma de generar contenido y ya que hablaban del beso de Bab Bunny con otro hombre, la situación incómoda para La Caramelo era parte del show. Acá ni en EE. UU. nuestra compatriota jamás hubiese accedido a algo así, a ella no le gustan los espectáculos de ese tipo.

Vi que se asustó y expresó: 'No me pueden obligar' y miraba, asumo, al productor, como diciéndole: 'Paren a esta loca'. Y su lenguaje corporal era el de alguien que pedía a gritos que la salven, su rostro era de terror. Me dio pena esa escena, pero a la vez risa, porque Niurka es así, chiflada e impredecible".

Andrés Jungbluth vuelve a ser padre después de 13 años Leer más

A Mariela Viteri le encantó la actitud de Alejandra. "No quiere, no la pueden obligar, tal cual. Respeta, pero ella no lo hace".

El presentador Carlos Luis Andrade comentó que "por más show que sea, nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres. Ella sabe que este tipo de programas generan circunstancias para llevar el comportamiento humano al límite, generar polémica. Lastimosamente eso vende, a las personas les llaman la atención los conflictos".

Niurka ha tenido un montón de parejas masculinas. En 'La casa de los famosos' se acostó con Juan Vidal. Nunca se ha sabido que le gusten las mujeres.