Los televidentes de 'Entre ellas', de TC, se quedaron con mal sabor de boca cuando vieron discutir a Caterva y a Gustavo Navarro en plena emisión de ese informativo comunitario, el viernes 26 de agosto. El primero le dijo baboso al segundo y el expresentador de Canal Uno le respondió que no sea sabido.

Ellos estarán acostumbrados a estos ‘shows’, pero Rocío Cedeño, quien es una dama en todo el sentido de la palabra, vio desconcertada e incómoda lo que ocurrió, al igual que su compañera María Fernanda Perrone.

“Se comentó sobre un robo, luego de lo duro que son ciertos trabajos. No entiendo en qué momento se descontroló todo, fue bastante incómodo, para Rocío y para mí. Ella es una lady y conciliadora. Luego hicieron las paces”, dijo María Fernanda.

Mauricio Ayora. Archivo

Mientras que Rocío fue más tajante en su comentario: “No fue más que competencia de egos, puntos de vista encontrados. Son inteligentes, talentosos, pero se equivocaron al ponerse a discutir de esa manera; para esos quehaceres hay otros espacios, están desvirtuando ese noticiero y este encuentro con la comunidad. Muchas personas me escribieron porque se me notó incómoda, no lo pude disimular”.

¿Ahora que La Bombón se fue, Mauricio Ayora se peleará con Gustavo? Ambos son volados y temperamentales.