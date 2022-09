Desde Miami, Estados Unidos, el periodista español y panelista del programa ‘¡Siéntese quien pueda!’, Álex Rodríguez, conversó con EXPRESO sobre dicho espacio, en el que comparte con la ecuatoriana Alejandra ‘la Caramelo’ Jaramillo desde hace un mes, y la amistad que formaron.

Alejandra Jaramillo: "Comprendo la decisión que ha tomado Ecuavisa" Leer más

Habló de cómo terminó haciendo programas de espectáculos, luego de que su fuerte eran los temas legales y crónicas.

La mayor cantidad de votos que ha recibido para permanecer en el programa llegan de Ecuador...

Es alucinante la cantidad de mensajes que estoy recibiendo por parte de los ecuatorianos. Nos apoyan con Ale, incluso creo que nos ven como hermanos o como pareja, creo que nos quieren ver juntos, por eso me apoyan.

@extraec ¡SE LLEVAN BIEN! 🫱🏻‍🫲🏼 👉🏻Desde Miami, Estados Unidos, el periodista español y panelista del programa ‘¡Siéntese quien pueda!’, Álex Rodríguez, conversó en exclusiva con EXTRA sobre su amistad con Alejandra ‘la Caramelo’ Jaramillo. 🥰 - La entrevista léala en extra.ec 📲 ♬ sonido original - Extraec

Es que existe una vinculación...

Yo la conocí porque me tocó dar la noticia terrible de lo que sufrió el año pasado (muerte de su novio Efraín Ruales). Lo conté en directo para el programa ‘Suelta la sopa’, en el que estaba trabajando en ese entonces. Cuando ella vino, era un personaje que no se conocía acá, pero yo la tenía bien ubicada.

Álex estudió actuación en Inglaterra con Michael Gambon (actor irlandés-británico conocido por su papel del mago Albus Dumbledore en la saga de Harry Potter).

¿Cómo es trabajar con ella?

Sinceramente, Ale es puro amor. Es una persona de buenos sentimientos, muy normal, honesta, me ha defendido ante situaciones controversiales. Lo que hace y dice es porque es así y no por un papel que esté interpretando, como algunas personas han hecho creer. Compartimos en el camerino, comiendo, en reuniones, es normal que me relacionen con ella porque estoy enamoradísimo de Ale, no sentimentalmente, sino por cómo es. Es una chica que enamora mucho.

Alejandra Jaramillo: "Hay cosas que no van conmigo, no las haría ni por show o broma" Leer más

Tiene experiencia en el mundo del espectáculo, ¿le ha dado algunos consejos a Ale?

He escuchado que en Ecuador la han criticado porque dicen que no le gusta la farándula y la verdad no pasa nada. Me siento identificado. Cuando estaba en España hacía notas de realidad, de sucesos, de la sociedad y mi fuerte eran temas legales, abusos sexuales y temas fuertes. Odiaba la farándula, pero cuando llegué acá, me tocó hacerlo (...) Cuando llegó estaba verde, muy inmadura en el tema de farándula y me preguntaba mucho quién era esa persona, así como me tocó a mí hace seis años que llegué acá.

¿Cree que ella va mejorando?

Trabaja a diario. La Ale que la vimos hace un mes, que no opinaba tanto, ya no es la misma. Ahora estudia. Cuando fue el deceso de la reina Isabel II hizo una libretita de apuntes.

El programa saldrá del aire de Ecuavisa, ¿qué piensa?

Hacer producción propia sale más barato y también quizá nosotros en algunas ocasiones hablamos de personajes conocidos de acá que quizá allá no lo son. Entiendo que no es por audiencia (...) Solo no se olviden de nosotros.

Hacía periodismo de investigación en España, ¿cómo sintió ese cambio a espectáculos?

Henry Bustamante: "Alejandra Jaramillo se prepara todos los días" Leer más

Sigo haciendo periodismo, pero ahora investigo a famosos. Tenía miedo a que de pronto hacer un programa de farándula me hiciera perder un poco la credibilidad (...) Pero he cubierto los atentados de París, la desaparición de un niño hace 7 años, el cual di con su paradero. Ahora me conocen por revelar datos como estar con la familia de Ricky Martin y otros. Hace poco me tocó transmitir la coronación de Felipe VI.

¿A quién quisiera entrevistar?

Seguro que muchos pensarán que al papa, pero me voy por Luis Miguel. Hice muchas investigaciones de él, pese a que es un personaje inaccesible. Fui el primer periodista que dije en dónde podría estar enterrada su mamá. Mis datos sirvieron para hacer los primeros capítulos de la serie de su vida que fue transmitida en Netflix y él los aprobó (...) Tengo sus libros de matemáticas porque fui a la casa de su papá, que la desalojaron hace años. Tengo el primer premio que recibió, que es un disco de oro, y me gustaría entregárselo personalmente.