Liam y Noel Gallagher, de Oasis: ¿Cuál fue el motivo del distanciamiento?

Oasis, la icónica banda británica que definió el sonido del britpop en los años 90, no solo es recordada por sus grandes éxitos como Wonderwall y Don't Look Back in Anger, sino también por la tumultuosa relación entre sus dos líderes, los hermanos Liam y Noel Gallagher.

A pesar de su innegable química musical, la tensión entre los dos fue tan explosiva que terminó por disolver la banda originaria de Mánchester, Inglaterra, en 2009. Pero, ¿qué fue lo que realmente causó una guerra fría entre ellos?

¿Cuándo iniciaron las fricciones?

Desde el comienzo de la banda inglesa en 1991, las peleas entre Liam y Noel fueron parte del paisaje cotidiano de Oasis. Aunque sus diferencias iban desde lo creativo hasta lo personal, al principio lograron mantener la banda unida. Noel, como el principal compositor, y Liam, con su distintiva voz, compartían una visión artística, pero sus personalidades chocaban constantemente.

El incidente que lo cambió todo

El punto de quiebre se produjo en 2009, durante el Festival Rock en Seine (París, Francia). Horas antes de su presentación, una discusión violenta entre los hermanos en el backstage se convirtió en la gota que colmó el vaso. Según informes, la pelea fue tan intensa que Noel decidió abandonar la banda de inmediato, dejando a los fanáticos atónitos y a la industria musical en shock.

En un comunicado posterior, Noel explicó su decisión: "No puedo seguir trabajando con Liam un día más. Es una vergüenza, pero la relación con mi hermano ha llegado a un punto en el que simplemente ya no es viable".

Motivos profundos del conflicto Los Gallagher

Aunque el incidente de París fue la chispa final, las razones del distanciamiento son más profundas. Los Gallagher siempre han sido conocidos por su competitividad, egos y maneras directas de decir las cosas.

Las diferencias creativas, los roces por el control de la banda y las luchas personales que incluían desde problemas con el alcohol hasta declaraciones públicas incendiarias, alimentaron el resentimiento mutuo durante años.

Liam, por su parte, ha sido más directo en criticar a Noel, acusándolo de ser el responsable de la ruptura de la banda y de negarse a una reunión que muchos fanáticos han esperado durante más de una década.

El reencuentro que era poco probable

La intriga sobre el regreso de Oasis comenzó el lunes 26 de agosto, cuando los hermanos Gallagher anunciaron a través de la red social Instagram que tenían una gran noticia para este martes. Los fanáticos de la banda de Mánchester han estado esperando mucho tiempo para ver su regreso.

Después de 15 años, los hermanos volverán a tocar juntos en los escenarios en la gira 'Oasis Live 2025', que comenzará el 4 de julio del próximo año en el estadio del Principado en Cardiff, Gales. Luego, seguirán con conciertos en Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

