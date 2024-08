Oasis: Lo que debes saber sobre su esperado regreso a los escenarios

Los hermanos Noel y Liam Gallagher han anunciado el regreso de su banda Oasis, después de estar separados durante 15 años. El anuncio se realizó este martes 27 de agosto de 2024. Oasis, formada en 1991 en Mánchester, se reunirá para una gira en 2025 con 14 conciertos en el Reino Unido y la República de Irlanda.

La gira, llamada 'Oasis Live 2025', comenzará el 4 de julio del próximo año en el estadio del Principado en Cardiff, Gales. Luego, seguirán con conciertos en Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Oasis, una de las bandas más importantes de los últimos 30 años, se separó en 2009 después de una gran pelea entre los hermanos en un festival en París.

Mariah Carey lamenta la muerte de su madre y hermana el mismo día Leer más

Te invitamos a leer | Doménica y Alejandra: “Hay que normalizar sanar el alma”

Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Ven a verlo. No será televisado". Oasis Banda musical

Oasis acaba con las especulaciones sobre su regreso



La intriga sobre el regreso de Oasis comenzó el lunes 26 de agosto, cuando los hermanos Gallagher anunciaron a través de la red social Instagram que tenían una gran noticia para este martes. Los fanáticos de la banda de Mánchester han estado esperando mucho tiempo para ver su regreso. Oasis, formada en 1991, fue liderada por el guitarrista Noel Gallagher y su hermano, el vocalista Liam Gallagher, durante sus 18 años juntos.

Con éxitos como 'Supersonic', 'Rock 'N' Roll Star' y 'Cigarettes & Alcohol', Oasis alcanzó gran popularidad y éxito, convirtiéndose en una banda muy conocida.Su primer álbum, 'Definitely Maybe', salió en 1994, seguido por '(What's The Story) Morning Glory?' en 1995, que se convirtió en uno de los álbumes más vendidos en el Reino Unido. Este álbum incluía grandes éxitos como 'Wonderwall', 'Don't Look Back In Anger' y 'Champagne Supernova'.

La banda lanzó cinco álbumes más a lo largo de su carrera. Las entradas para los conciertos de su regreso estarán a la venta a partir de este sábado en ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com y ticketmaster.ie. Se espera que los precios comiencen en 100 libras (132 dólares).

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!