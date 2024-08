Doménica y Alejandra: “Hay que normalizar sanar el alma”

Calma, acompañamiento, desahogo. Todas esas sensaciones y más están presentes en quienes participan en talleres o consejerías de Pura Alma.

Aquello también lo perciben Alejandra Calasanz y Doménica Guerrero mientras los observan, y a la vez se enorgullecen de cómo mujeres y hombres se conectan más consigo mismos.

Ambas son quienes lideran esta fundación. Pero no solo eso. Son mamás, esposas, amigas, abogadas, consejeras y a la vez, unas visionarias que desean que la ayuda no sea sólo para un público reducido, sino para muchos.

Empezaron hace ocho años a liderar este proyecto. Desde la autogestión viajaban a diferentes cantones de Guayas hasta que hace un año lo formalizaron como fundación. Allí se ha vuelto su segunda casa, y transmiten todo su bagaje.

Ya se alistan para su primera conferencia en Guayaquil: “Nuevos cimientos: construyendo la mujer que quieres ser” en donde contarán con la participación de la colombiana Gloriana Montero.

Para llegar hasta ese allí dialogan con EXPRESIONES sobre los desafíos que han venido en el camino.

Isabella Salvador: “Ir al París Fashion Week es gracias a no rendirme” Leer más

Por vocación y convicción

Se conocieron mientras estudiaban Leyes en la Universidad Espíritu Santo. Si bien ser abogadas ha sido su vocación, la ayuda a los demás es su convicción.

“Comprendimos que la mejor forma de construir una buena vida es ayudando a sostener la de los otros”, comenta Doménica.

Con esa premisa en el 2010 comenzaron a crear espacios y tiempos que busquen sanar el alma y limpiar el corazón.

“Cada uno de nosotros somos espíritu, alma (emociones- mente) y cuero. Somos seres integrales, y por eso mismo nuestro propósito es ayudar a que los demás reconozcani los patrones, actitudes y carácter que no les permiten avanzar”, puntualiza Alejandra.

Lo dicen desde la experiencia. Ambas coinciden que tuvieron que construir bien sus cimientos y se fueron a especializar en consejería individual y para pareja. Y lo partió de un sueño se convirtió en Fundación Pura Alma.

Si bien empezaron las dos, de a poco siguen sumando más gente, de modo que dependiendo la temática cuentan con el apoyo de psicólogas u otros especialistas para que la ayuda sea integral.

Entre talleres y consejerías

Fue en la pandemia, en tiempos de virtualidad, que tuvieron que multiplicarse para llegar a más personas.

“Lo peor no es tener problemas; lo peor es tenerlos y no hacer algo al respecto. Durante la cuarentena a muchos no les quedó más que mirar hacia adentro y pedir ayuda”, dice Doménica.

Esa asistencia que dan, explican que es a la raíz del problema. “Lo primero que hacemos es ayudarlos a identificar desde traumas hasta patrones porque eso forman las estructuras mentales también llamado alma”, añade.

La ayuda es a través de talleres de diferentes temáticas y consejerías personales o pareja. Unos son gratuitos, especialmente los que se hacen en comunidades, y otros, tienen un costo referencial.

Al preguntarles sobre el taller preferido, coinciden que es el dirigido a esposas. “Sé lo que cuesta dejar patrones porque también lo viví desde mi historia personal, sin embargo existen herramientas que hacen posible una mejor convivencia en pareja y restaurar un matrimonio…. Siempre y cuando no haya violencia de cualquier índole”, enfatiza Alejandra.

Más adelante la idea es llegar a impartir talleres para tratar otras problemáticas en escuelas y empresas.“La fundación no debe ser vista para ayudar solo a gente de escasos recursos, todos las necesitamos. Debemos normalizar sanar el alma”, agrega.

Mientras relatan algunas anécdotas mencionan que todo eso las impulsa a querer abarcar más nichos. “Desde que empezamos este sueño he notado los efectos y alcances de un alma fragmentada. Descubrí que la gente que tiende a lastimar más, fue porque en algún momento fue lastimada. Y reconstruirse va más allá de dejar de sentirse rotos, es entender que hay una vida llena de gracia y que debe ser vivida a plenitud”, expresa Domenica.

Margarita Durán: "Venir de abajo me ayudó mucho como CEO" Leer más

Por y para mujeres

Ambas refieren que en un mundo donde las expectativas y desafíos son cada vez más complejos, encontrar y mantener la verdadera identidad se convierte en una lucha diaria.

“Como mujeres, a veces es abrumador compartir experiencias solas. Y nuestras heridas, patrones del pasado, y luchas internas a menudo nos frenan en el camino hacia nuestro propósito”, menciona Domenica.

Es por eso que decidieron crear la primera conferencia de Pura Alma que surge como una invitación a descubrir y edificar la mejor versión de una misma, superando las barreras que te impiden vivir plenamente.

La denominaron Nuevos cimientos, y será el 7 de septiembre en el Hotel Hilton Colón donde esperan la asistencia de 450 mujeres.

“Juntas, aprenderemos herramientas para sanar, crecer y construir la vida que realmente deseamos”, concluyen.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!