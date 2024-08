Isabella Salvador: “Ir al París Fashion Week es gracias a no rendirme”

Feliz de haber cumplido un sueño y con una sonrisa que contagia, Isabella Salvador se muestra infinitamente agradecida por la noticia que recibió este mes: su marca homónima subirá a la pasarela del París Fashion Week el 26 de septiembre.

Reconocida por sus creaciones para novias, con detalles y acabados de lujo, alista la colección que presentará en el Hôtel Le Marois, el mismo donde diseñadores como Elie Saab han presentado anteriormente sus propuestas.

“La invitación llegó al inbox de mi Instagram” cuenta sobre cómo inició todo. El remitente era el Fashion Week Studio, empresa encargada de organizar pasarelas alrededor del mundo durante las semanas de la moda más importantes como Nueva York, Milán y París.

Mientras la foto de la torre Eiffel destaca como fondo de pantalla en su celular, se dispone a dialogar con SEMANA sobre sus impresiones de este evento que consolida su internacionalización tras casi diez años de trayectoria.

De cerrar tienda a internacionalización

Cuatro años después de que Isabella anunció que cerraba su tienda física le ha llegado el momento de internacionalizarse.

Ella sabe lo que quieren las mujeres. Desde 2015 que lanzó la marca que lleva su nombre, la elegancia y feminidad han caracterizado los trajes que también han sido portada de las revistas de EXPRESO.

Al cerrar la tienda -en plena pandemia- cerró el local en Samborondón menciona que han pasado muchas cosas. “Lancé la línea pret à porter, incrementé la venta online, lo cual me permitió llegar a otras ciudades del Ecuador, y empecé a tener más presencia en redes” dice y añade “Me ha fascinado hacer reels con fashion report, o mostrar el detrás de las campañas; todo eso me ha ayudado a tener más cercanía con mis seguidoras”

Aunque llevar su marca a Europa no estaba aún en su radar, la invitación para ir a París Fashion Week (PFW) la acoge como un honor.

“La empresa Fashion Week Studio me escribió por Instagram para saber si yo había leído el mail que me en donde me consultaban si quería formar parte de la pasarela del PFW. Enseguida lo tomé como una señal”, cuenta.

Isabella tiene la opción de llevar diez piezas, y ha optado porque sean diseños para novias, tanto para el enlace civil, el eclesiástico y el party dress, o de fiesta. “Mi meta es consolidarme en ese nicho tanto a nivel local como el exterior. Me encanta ser parte de esas historias de amor”, refiere.

El país en alto

Tules, plumas, drapeados, flores bordadas entre otros detalles destacan en los bocetos que tiene sobre su escritorio. “La inspiración viene del ballet de la Ópera Garnier de París; quiero mostrar la sutil elegancia y feminidad que me caracterizan como marca”.

Desde un rack se ven colgados ya algunos diseños, mientras en taller siguen confeccionando más. “El 90% de las telas que se están usando son de tiendas ecuatorianas”, dice orgullosa.

En el evento se espera la asistencia de 300 personas incluida la prensa. “Me enorgullece de poder representar a Ecuador y haber sido seleccionada dentro de esta gran industria”, menciona.

Hacia el final de la entrevista habla sobre el futuro pensando en plural. “Quiero que volteen la mirada a nuestro país y que más marcas crezcan. Voy hacer lo mejor para dejar el nombre del país en alto y abrir el camino”, concluye.

Cara a cara

¿Qué cree que hizo que la escogieran?

Creo que el hecho de tener una marca que constantemente está lanzando colecciones con un proceso creativo. Todas tienen un concepto detrás en donde no se pierde mi identidad, la calidad, ni la elegancia.

¿Qué planes tenía antes de que llegue esta invitación ?

Tenía otra meta personal que era correr la maratón de Berlín, con mi esposo de hecho ya estábamos viendo los pasajes, pero me lesioné y justamente por eso no había podido leer el mail que Fashion Week Studio me había enviado. Menos mal volvieron a escribirme por Instagram.

¿Aceptó de inmediato o se tomó un tiempo?

Yo soy muy católica, y tras leer ese mensaje sentí como Dios a veces te cierra una puerta pero te abre una más grande. Fui al Santuario de Schoenstatt y en un papel le escribí a la Matter “si esto es para mí, ayúdame a que se haga realidad”. Aún rezo para que todo salga bien, y le sigo poniendo amor a todo lo que creo.

¿Cómo ha sido la reacción del resto?

Desde que lo publiqué en mi Instagram me he sentido literal abrazada de tanto apoyo y comentarios positivos. He creado un.canal de difusión en donde estamos transmitiendo toda la previa hasta el gran día.

Ir a Europa requiere inversión ¿Ya ha logrado tener patrocinio?

Al momento tengo el apoyo de una empresa privada quien va a apoyar con una parte del presupuesto, pues cada día hay más gastos. Aún me falta la musicalización de la pasarela, si algún DJ quiere participar, estaría encantada.

En sus diseños para novias ¿cuál será el diferenciador?

Los velos o colas largas ya no los estoy usando tanto sino más bien capas o tules que a su vez alarguen la silueta.

¿Ya está practicando para caminar al final de la pasarela?

(Risas) Ya he caminado antes. Solo que esta vez espero no llorar.

