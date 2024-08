Margarita Durán: "Venir de abajo me ayudó mucho como CEO"

Margarita Durán en su documento de identidad, 'Margarita' en las redes sociales. Nosotros hemos preferido también llamarla así. Es viernes y ha decidido pausar por un momento sus labores en Guayaquil para atender a Expresiones.

Si bien muchos la reconocen desde las pantallas de su celular, ella es la CEO de Dupla Comunicación y directora del I Congreso Internacional de Construcción de Campañas Políticas.

De alma de líder empezó a abrirse espacio en los contenidos que le apasionan desde Instagram donde acumula una comunidad de más de 33 mil seguidores que se han vuelto asiduos a escuchar sus tips, y algunas han ¡ganado elecciones!.

Pero no solo inspira todo lo que sabe en cuanto al marketing político, sino quién es ella. Tras varias caídas, tiene prohibido rendirse.

De no tener para el bus, a formar su empresa

A modo de anécdota relata su esencia, sobre todo, al momento de sobresalir y dejar Posorja, lugar donde creció.

"Mi papá me formó con la idea de que no éramos pobres, sino de escasos recursos económicos y que eso no me debía limitar. Entonces cuando me gradué del colegio, viajé a Guayaquil para estudiar la universidad y me las arreglaba con lo justo para sobrevivir. Desde el sur, donde vivía con unos tíos, iba caminando hasta la U. Estatal para poder estudiar. Eso era todos los días y no me sentía menos que nadie”, recuerda.

Se había apuntado a la carrera de Medicina pues quería ser cirujana plástica. Y para generar ingresos empezó a trabajar como locutora de noticias en Radio América. “La pasión por comunicar la tenía desde pequeña. Llegué a ser presidente del comité estudiantil del colegio y me paraba en tarimas”, añade. Su pasión por las letras hizo que se retirara de medicina para estudiar licenciatura en Comunicación Social. Y con título bajo el brazo llegó el matrimonio y los hijos. Ahí llegó la pausa.

“Me dediqué de lleno a la maternidad, uno de mis dos hijos tiene capacidad especial y necesitaba estar allí para las terapias. Hasta que después de 18 años, vino el divorcio y ahí comienzo a trabajar otra vez”, comenta.

Llegó al Grupo Caravana, para trabajar en Marketing y Publicidad. “No tenía auto, y recuerdo que una vez teníamos la reunión con un cliente super importante en el restaurante de un hotel, y me vieron bajando del bus. No me avergoncé. Creo que no debemos renegarnos, ni enfrascarnos en los problemas, sino más bien, ver las oportunidades”, dice.

Margarita es “a todo o nada”. Así que con el tiempo formó su propia agencia: Dupla Comunicación, cuyos clientes empezaban a ser marcas, y campañas políticas. Pero no quería ir a priori. Se capacitó para destacar. Estudió Maestría en Gestión Pública, diplomado en Administración en Gobiernos Seccionales, diplomando en marketing y asimismo en Cooperación Internacional en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

“Construí mi empresa aprendiendo a ser recursiva, buscando oportunidades. Las mujeres no necesitamos que nadie nos valore, nosotras mismas debemos hacerlo”.

PING - PONG

¿Qué es lo que le apasiona de las campañas políticas?

El hecho de construir la marca y la imagen del político. Uno construye credibilidad, aceptación… Yo no me veo siendo política, pero el marketing político me encanta.

¿Cuántas de sus campañas políticas han tenido éxito en las votaciones?

Ya son 15 alcaldías, dos Prefecturas y una Presidencia de la República del Ecuador. Fui parte del equipo de comunicación de Daniel Noboa, junto a Iván Carmigniani.

¿En qué se fija el ecuatoriano al votar?

El voto es 95% emocional y 5% racional. Pero hay una tendencia que se está marcando y por la virtualidad. Toda la información del candidato está a un solo clik, y el elector ya no se deja engañar. El internet ha quitado la venda y las redes sociales se vuelven también un currículo.

¿Es decir, el cartón, los zapatos rojos, los videos de Tik Tok pesan más?

Tik Tok es una red con mucho alcance, y no está mal usarla, pero con contenido que sirva, que sea informativo, y de propuestas. Para eso debe hacerse un estudio previo, para que el político gane aceptación con la información que comparte.

¿Cuál serían los errores al momento de lanzarse como candidato?

Armar un equipo de campaña en base a sus amigos o familiares, pues hay quienes piensan que contratar a un equipo de profesionales es un gasto. Y otro error, es lanzarse sin hacerse estas preguntas: ¿Para qué quiero ser candidato?, ¿por qué deben votar por mi?, ¿a quién he ayudado?, ¿qué propuestas tengo?, ¿conozco las necesidades de mi electorado?. Si no tienen esas respuestas, vayan y capacítense.

Hacia el I Congreso Internacional

Con el fin de brindar conocimiento para estructurar las campañas de los candidatos, está haciendo el I Congreso Internacional de Construcción de Campañas Políticas, el 27 de agosto en la UEES.

Habrán quince ponentes, entre ellos Daniel Ivoskus, Presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación, Daniel Vico, quien realizó la estrategia digital para Javier Milei, Presidente de Argentina, entre otros estrategas. Se espera también la participación de María Corina Machado.

“Mi objetivo es que los políticos se capaciten y la gente deje de tener rechazo a la político”, concluye.

Por más estrategas mujeres

Inició su empresa siendo todóloga. Hoy, tras quince años, tiene el apoyo de 30 colaboradores, incluido su hijo mayor, Xavier Cevallos, quien es su mano derecha.

“Venir de abajo me ha ayudado muchísimo como CEO. Sé cómo el candidato debe llegar a gente de escasos recursos económicos, porque lo he vivido. Sé a que las personas que no tienen para comer, o estudiar, no hay que pintarles pajaritos, sino escucharlos, y decirle cosas tangibles”.

Desde su comunidad de Instagram, aspira poder influir a más mujeres a ser estrategas políticas. "Nosotras tenemos un punto a favor que es la sensibilidad, y junto con la experiencia, podemos hacer una campaña política exitosa", concluye.

