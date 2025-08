Consulta Popular: Posiciones divididas entre las fuerzas políticas de la Asamblea

El anuncio de las siete preguntas que podrían incluirse en la Consulta Popular prevista para diciembre de 2025 generó diversas reacciones en la Asamblea Nacional. Mientras el oficialismo respaldó la propuesta del Ejecutivo, el correísmo, Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC) expresaron sus reparos.

La mañana del 5 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa presentó las preguntas que impulsará en la consulta. Estas abordan temas como el retorno de las bases militares extranjeras, el financiamiento público a partidos políticos, el trabajo por horas en el sector turístico y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entre otros.

Consulta Popular 2025: estas son las siete preguntas propuestas por Daniel Noboa Leer más

La postura del oficialismo

Esteban Torres, asambleísta por Acción Democrática Nacional (ADN), se pronunció sobre la propuesta presidencial. Señaló que espera que la Corte Constitucional (CC) esté a la altura de las demandas actuales del país, en referencia a que dicho organismo deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de las preguntas planteadas.

“Son temas de gran interés nacional que estoy seguro serán bien recibidos por los ecuatorianos. Todo petitorio pasa por la Corte y lo que se esperaría es que la Corte esté alineada con los ciudadanos y no con otros intereses como lamentablemente vienen demostrando”, afirmó Torres.

La visión del PSC

Otto Vera, asambleísta del PSC, manifestó que existen coincidencias con algunas preguntas, como la eliminación del CPCCS, la reducción del número de asambleístas y el trabajo por horas.

RELACIONADAS El presidente Daniel Noboa propone el trabajo por hora para el sector turístico

Respecto a este último punto, Vera indicó que debería considerarse su ampliación a otros sectores, y no limitarse únicamente al turístico, como plantea la propuesta del presidente Noboa.

No obstante, el PSC aún analiza su postura frente a la posibilidad de someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. “Mi opinión es que sí debería existir un organismo como la Corte Constitucional independiente y libre de presiones políticas”, expresó.

Asambleístas de distintas bancadas debatieron sus posturas frente a la propuesta, reflejando divisiones políticas Ángelo Chamba

La posición de Pachakutik

Corte Constitucional: en la mira del nuevo absolutismo Leer más

Desde el movimiento Pachakutik, la asambleísta Mariana Yumbay se pronunció con firmeza. “Se vuelven a repetir las mismas preguntas que el pueblo mayoritariamente ya dijo que no: No al trabajo por horas, no a la apertura de los casinos”, manifestó.

Sobre el tema de los casinos, Yumbay advirtió que estos espacios facilitan el lavado de activos y otros delitos.

Pachakutik también se mostró en contra de la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional. Según Yumbay, para impulsar ese cambio se requeriría convocar a una Asamblea Constituyente.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO