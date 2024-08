Johann Vera: Gente del medio opina sobre su canción 'Closet'

La canción de Johann Vera, 'Clóset', se estrenó el jueves 22 de agosto, acompañada con un video de YouTube. Desde entonces se volvió noticia por el contenido del tema que gira en torno a aceptar la identidad sexual. “¿Por qué debo odiarme y pelearme conmigo mismo, solo por amar distinto? ¿Cómo un padre puede decir perder a un hijo solamente por amar distinto?”.

Tras aquello, el intérprete que participó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2020 se mostró llorando en una transmisión en Instagram, en la que manifestó que aunque su familia lo sabe, no estaba de acuerdo a que lo diera a conocer de forma pública. Además, artistas como el boricua Ricky Martin le expresaron su apoyo enviándole luz y fuerza.

Johann comentó que escribió 'Clóset' la noche entre el 22 y 23 de agosto del 2022, “y la grabé en un clóset. Mi psicóloga me pidió que escribiera una carta a mi Johann de 13 años, la terminé y me fui a mi sesión de composición, donde nunca pensaría que tocaría este tema.

Siempre creí que estas cosas no eran necesarias de hablar públicamente. Ahora que veo atrás, era miedo de aceptarme y de poner enfrente lo que se sabía, pero yo escondía. Empezamos a escribir una canción de amor y los tres escritores heterosexuales con los que estaba comenzaron a darme ideas de ‘esa nena, esa mujer’, y yo solo decía que sí a todo, aunque por dentro no estuviera conectado. Aunque amo a las mujeres también, en ese momento estaba enamorado de un hombre. No aguanté más, paré todo y simplemente salió. Terminó siendo la canción que menos me ha costado escribir porque es la que menos tuve que pensar”.

"El enfoque es dar a conocer su orientación sexual"

¿Qué opina gente del medio? El artista Mau Sánchez indica “el enfoque directo es dar a conocer su orientación sexual. La música es tan grande y mágica que nos ayuda a determinar muchas situaciones de la vida y en este caso se valió de su condición de cantante y compositor para llegar con un mensaje por medio del arte. Lo respeto y lo considero muy valiente al hacerlo de esa forma, sabiendo que hay un sistema con opiniones muy lineales y tradicionales. Lo aplaudo por eso.

Tengo que argumentar que yo hubiera cuidado la parte donde sale un niño, aunque no soy padre, tengo a mis sobrinas que son como mis hijas y les inculco valores que me han formado. A veces mostrar más allá del mensaje lo entiendo como que indirectamente se quiera imponer nuevas tendencias, normalizando cosas que muchas personas vemos y sentimos que no es correcto”.

"Me alegra que decida vivir en libertad"

Según Jordana Doylet: “No he visto el video, pero sé de lo que habla el tema, lo he escuchado. Respeto las decisiones personales de cada quien, que se pueda vivir en plena libertad de pensamientos y sentimientos. Como madre estoy sembrando ese respeto a los demás en mi hijo sin discriminación de ningún tipo. Si algo me alegra es que Johann decida vivir en libertad”.

"Me cuesta darle credibilidad a la acción"

El presentador Henry Bustamante dice que “pese a que he sido criticado por llorar en público en el programa 'En contacto', no soy partidario de agarrar el teléfono, buscar el mejor encuadre y grabarme llorando en redes sociales. Respeto a quienes lo hacen. Me cuesta darle credibilidad a la acción. En lo personal, el tema se vuelve parte de una campaña o determinado mensaje. Pierde naturalidad. Johann pertenece a una época en la que los padres son mucho más abiertos, respetuosos de las decisiones de sus hijos. Al menos así es la mayoría.

De pronto los de Johann son extremadamente tradicionalistas. En todo caso, si el dolor que manifiesta en su video es real y forma parte de su vida personal, ojalá que exteriorizarlo ayude a poner todo en orden. Más allá de una inclinación sexual, el público lo ama por lo que significa y representa como talento y ser humano”.

