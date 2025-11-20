Expreso
Kressler Twins
Las hermanas Kressler permanecen juntas desde el principio hasta el final de su vida.CNN

Las gemelas Kressler se despiden del mundo en un suicidio asistido

Las artistas conocidas como Kressler Twins se someten al suicidio asistido a los 89. Se despiden de sus parientes cercanos

  • Verónica Cisneros

Las gemelas Alice y Ellen Kessler, artistas alemanas, pusieron fin a sus vidas a los 89 años mediante un suicidio asistido en su residencia de Múnich, Alemania, el pasado 17 de noviembre. Su despedida, como si de un ritual se tratara, fue planificada: en sus últimos días se ocuparon de dejar mensajes y gestos significativos para las personas de su círculo íntimo.

El detalle hacia su amiga y vecina Carolin Reiber, es uno de los ejemplos más conmovedores, quien recibió una carta acompañada de un collar de jade que había admirado por años. El sobre llevaba la instrucción “Abrir después del 18 de noviembre”, un día posterior al fallecimiento.

La decisión de las Kessler no tomó por sorpresa a quienes conocían su filosofía de vida. Ellen había expresado su deseo de no “apagarse lentamente ni perder su autonomía”. Ambas insistían en la profunda unidad que las definía: “Nacimos juntas y queremos morir juntas. Nos prometimos que eso no nos pasaría a nosotras”. 

Nunca se casaron, por mutuo acuerdo, y esa elección fortaleció su determinación de compartir no solo la vida, sino también la partida.

Trayectoria antes de su partida

Las hermanas, que en su apogeo compartieron escenario con figuras como Frank Sinatra, tomaron esta decisión dentro del marco legal alemán: eran adultas, actuaron de manera autónoma y asumieron responsabilidad por su elección. El conde de Luxemburgo, Sodoma y Gomorra y La furia de los vikingos, son algunas de las producciones que marcaron su trayectoria actoral.

El legado de las Kessler ha generado una profunda conmoción en Alemania e Italia, donde han recibido tributos en medios como la RAI y mensajes de figuras públicas, entre ellos el alcalde de Grimma, quienes lamentaron la partida de las artistas que marcaron una generación.

