¿La madre biológica del hijo de John Travolta es Riley Keough?

Tras una demanda por parte de los exsocios de Priscilla Presley, abuela de Riley, se ha destapado una acusación de maternidad

Ella Travolta de 25 años, John Travolta y Benjamin Travolta. Una foto durante el día del padre. Ella escribió: "Gracias por ser el mejor padre y por todo el amor y la luz que traes al mundo".

Una disputa legal que se originó tras la muerte de Lisa Marie Presley, única hija de Elvis Presley y Priscilla Presley, y madre de Riley Keough, se convirtió en el detonante para sacar a la luz un pasado más oscuro.

RELACIONADAS Alec Baldwin despide a Peter Greene tras su muerte a los 60 años

La polémica proviene de una enmienda a una demanda civil de más de $50 millones de dólares presentada por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, exsocios comerciales de Priscilla Presley, contra uno de sus hijos.

En ese documento, los demandantes incluyen una serie de información nueva y no verificadas relacionadas con la concepción del hijo menor de John Travolta y la fallecida Kelly Preston.

¿Qué apuntaba la demanda?

Riley Keough, actriz de 36 años, hija de Lisa Marie Presley y nieta de Elvis Presley, donó sus óvulos a Travolta y Preston en 2010, para que pudieran concebir a su hijo Benjamin, nacido ese año.

Actores de ‘Buena Suerte, Charlie’ confirman su matrimonio tras años de rumores Leer más

La demanda afirma que Keough recibió entre $10,000 y $20,000 junto con un coche Jaguar antiguo como compensación por su donación.

La demanda menciona, según Kruse y Fialko que la pareja de actores consideraron usar los óvulos de Lisa Marie Presley, madre de Keough y ex esposa de Michael Lockwood, pero habrían cambiado de plan por supuestas preocupaciones sobre su historial de consumo de drogas.

La documentación presentada incluyó referencias a notas manuscritas con palabras como “socios de fertilidad”, “Ben Travolta”, y “Kelly Preston llevó al bebé”, además de capturas que supuestamente muestran a Ben junto a Riley Keough y un texto que se refiere a él como “hermoso bisnieto”.

Este reclamo forma parte de una disputa legal más amplia sobre contratos y desacuerdos patrimoniales relacionadas con la familia Presley, aunque la atención pública se reduce a esta situación por el contenido altamente personal y delicado de las alegaciones.

¿Cómo respondió Priscilla Presley antes las acusaciones?

La abuela de Riley Keough, Priscilla Presley, ha sido contundente. Su equipo legal ha rechazado de forma severa las acusaciones, calificándolas de “vergonzosas”, “escandalosas” y "sin relación alguna con el caso original presentado en los tribunales".

John Travolta, Benjamin Travolta y Kelly Preston. En 2020 la actriz y esposa del intérprete de 'Grease' falleció después de luchar contra el cáncer de mama. E! NEWS

Los abogados de la socialité han declarado que estas alegaciones no solo carecen de fundamento probatorio, sino que también están siendo utilizadas de forma inadecuada para intentar presionar legalmente a la familia.

Ellos mantienen que la conducta de los demandantes "cruza toda línea ética y el tema será abordado en la corte”.

Hasta el momento ni John Travolta ni Riley Keough han ofrecido declaraciones oficiales, y tampoco se han presentado pruebas que respalden las afirmaciones sobre la supuesta maternidad biológica de Benjamin.

Contexto de las situaciones pasadas

John Travolta y Kelly Preston estuvieron casados desde 1991 hasta la muerte de Preston en 2020, y tuvieron tres hijos: Jett (fallecido en 2009), Ella Bleu y Benjamin (nacido en 2010).

Por su parte, Riley Keough, además de su carrera en cine y televisión, está casada con Ben Smith-Petersen desde 2015 y es madre de dos hijos.

Con esto, la disputa legal entre Priscilla Presley y sus exsocios, que se remonta a reclamos por supuestas prácticas comerciales indebidas tras la muerte de Lisa Marie Presley, ha servido de marco para incluir estas alegaciones extraordinarias en la enmienda presentada en diciembre de 2025.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!