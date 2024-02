John Travolta: 70 años de éxitos, amores y dolores

En John Travolta, aquella frase que dice que en la vida el llanto y el dolor se suceden se ha cumplido en varias ocasiones. Los días del actor nacido en Englewood, Nueva Jersey han estado llenos de estampidas de alegría, pero también de duras caídas de dolor.

Soledad Diab contrajo matrimonio Leer más

Te invitamos a leer: Kirstie Alley, John Travolta y un amor que no pudo ser)

Se hizo inmensamente famoso con Fiebre del sábado por la noche (Saturday night fever) y Grease, en 1977 y 1978 respectivamente. Sus pasos de baile y su porte de galán lo convirtieron en el ídolo de las jóvenes de la época. De los chicos también, muchos de los cuales, ahora respetables adultos, recrean esa sensualidad cuando la música lo exige.

Él por su parte, no ha perdido el ritmo. Así lo demostró recientemente en el festival de San Remo, donde bailó y sorprendió. John Travolta demostró ante un público algo incrédulo que si alguien sabe cómo moverse al son de la música es él. Sin duda, al buen músico, el compás le queda.

Pero lo que no muchos saben es que cuando grabó Fiebre del sábado por la noche, una gran tragedia había tocado recientemente a su puerta. Tenía solo 22 años cuando, en pleno rodaje del telefilm El chico de la burbuja de plástico (The boy in the plastic bubble, 1976), se enamoró de Diana Hyland, entonces de 40, quien interpretaba a su madre. En 1975 descubrieron que ella tenía cáncer de mama.

Todo parecía haberse solucionado con una doble mastectomía, pero los planes de irse a vivir juntos y casarse se truncaron cuando, en la Navidad de 1976, la enfermedad regresó. El 27 de marzo de 1977, Hayland falleció. Tenía 41, él acababa de cumplir 23.

Alvarito Noboa Valbonesi celebra sus dos años de vida en familia Leer más

En 1989 vinieron otras producciones, Mira quién habla (Look who's talking), y otro gran amor. Ese año, durante el rodaje de Los expertos (The experts), conoció a Kelly Preston, una actriz principiante que se había divorciado recientemente de su primer marido. Se casaron dos años después. Llegó Pulp Fiction (1994), que le valió su segunda nominación al Óscar, además de Phenomenon (1996), Cara a cara (Face/off, 1997), Primary colors (1998), Hairspray (2007)... En ese lapso nacieron sus hijos, Jett (1992) y Ella (2000).

(Te proponemos: La hija de John Travolta se estrena como cantante y lanza su primera canción)

Al primero le diagnosticaron el síndrome de Kawasaki cuando tenía dos años. Además, sufría convulsiones y estaba en el espectro autista, una enfermedad que la Cienciología, la religión que profesa la familia y de la que el actor es fiel desde 1975, ni siquiera contempla.

Bob Marley cuando el reggae es el mensaje Leer más

En 2009, durante las vacaciones navideñas de la familia en las Bahamas, el pequeño sufrió uno de esos ataques en el baño, se golpeó contra una bañera y murió. Tenía 16 años. Kelly aseguró que la Cienciología y el amor los salvó. “Creo que los dos intentamos llevar el dolor lo mejor que pudimos. Fue un momento en el que era muy difícil mirarnos el uno al otro, porque si uno estaba mal… pero la fuerza de nuestra relación nos ayudó”.

Tres años después nació Ben, y Travolta y Preston interpretaron juntos a un matrimonio mafioso en Gotti (2018). Durante casi tres décadas, la familia se convirtió en el pilar del actor. Hasta que su esposa falleció en julio de 2020, con 57 años. Parecía un deja vu: el cáncer de mama le arrebataba otra vez al amor de su vida.

El 8 de agosto de 2022 murió también Olivia Newton-John, quien lo había acompañado por más de 40 años con su profunda amistad y con quien había grabado Grease, logrando una taquilla superior a los $ 350 millones.

(Te puede interesar: John Travolta a Olivia Newton-John: "Hiciste nuestras vidas mucho mejores")

La vida en general no ha sido fácil para John Travolta. Ahora dice que se siente en paz, con sus hijos y sus aviones, que puede volar con licencia profesional. El actor deja una gran lección: $ 250 millones en el banco y casi cien películas en su carrera no superan la alegría de estar con sus dos hijos y dedicarse a su hobby de volar. Al final, solo lo que tiene valor es lo que cuenta.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!