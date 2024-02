Kingsley Ben-Adir (38) es el actor londinense que se puso en la piel de la estrella jamaiquina. En los últimos años lo ha visto en Guerra mundial Z, King Arthur y Barbie. Esa versatilidad para ser Ken y luego el rey del reggae es de admirar. Y en Bob Marley: One love (La leyenda) logra con creces convertirse en el mítico artista que con sus canciones llevó a la paz a todo un pueblo.

A Marley lo respaldaba Ra’s Tafari, su dios. A esta religión jamaiquina se unió en 1966, y fue parte importante para la difusión de su mensaje de paz. Kingsley adopta los movimientos y la vibra del irrepetible Marley, que por sus letras fue un perseguido político.

Así es como inicia la cinta, la noche del 3 de diciembre de 1976, fecha en la que intentaron asesinarlo antes de ofrecer el concierto Smile Jamaica como mensaje de unidad ante la grave crisis de violencia que ocurría en su país. Herido de bala, él, sus compañeros de The Wailers y su esposa Rita cantaron tres días después en el Parque de los Héroes Nacionales, Kingston ante la multitud. La leyenda se había consagrado.

La voz de Rita (Alfarita Anderson, nombre de pila), su esposa, fue uno de los mayores pilares de la vida de Bob. Actualmente, radica en Ghana y sigue trabajando en el estudio de la música africana, por lo que su voz sigue fuerte. En la bio-pic es interpretada por Lashana Lynch.

Ella es la reina del reggae por mérito propio. En los años que fue parte de la banda de su esposo, estuvo a cargo de las voces femeninas I Threes, coro que estaba de gira con el grupo de reggae y completaban Judy Mowatt y Marcia Griffiths.

En la película se cuenta cómo su relación de pareja, nacida desde la adolescencia, sostuvo a Marley desde la pobreza cuando vivían en una choza. Y aunque es sabido y contado en su libro biográfico, poco se detalla de las infidelidades, comportamientos abusivos de Bob y la violación que sufrió por parte de él tras su separación, de la cual nació su último hijo.

La parte más controversial de la leyenda se obvia en la cinta, pero vale la pena verla para conocer cómo nacen ciertas canciones, como el himno One love. El tema es un recordatorio de Rita para que no deje de tratar los temas de amor.

Ziggy Marley trabajó con su madre y sus hermanos como productores de la cinta. Forman parte Orley y Cedella, al igual que Rita. Otro productor ejecutivo es Brad Pitt.Encontrar a quién interprete a Bob no fue fácil, porque la cinta puede ser de Hollywood, pero el artista no lo era. “Hacer esta película se sintió como la forma correcta, la idea correcta, las personas correctas, el elenco correcto”, dice el productor.

Ziggy recalca que fue cuando vio King Richard, la película que Reinaldo Marcus Green dirigió, que supo que había encontrado, sujeto a una reunión crucial con la familia, al hombre que mejor le ayudaría a contar la historia de su padre. Y es el propio Green quien puso a toda la producción a filmar. “Kingsley se dedicó a perder mucho peso. Lo sabía porque con cada prueba era más y más pequeño. Cuando empezamos a rodar, estaba tan delgado que su cara había cambiado. De repente, era realmente la cara de Bob”, cuenta.

Kingsley Ben-Adir como Bob Marley en Bob Marley: One Love de Paramount Pictures.

Esta película trata sobre la redención. Más allá de One love hay un hombre, un hombre común. Esta historia es la búsqueda de un hombre para emanciparse de la esclavitud mental. Su propósito era compartir su música con la mayor cantidad de gente que quisiera escucharla. La prematura muerte de Bob dejó al mundo el regalo de su música, pero la mayor parte del mundo no conoce al verdadero hombre ni la verdadera lucha. Esta historia es para los niños que no conocen a Bob ni su música, para una nueva generación de fans



Reinaldo Marcus Green

Director de la cinta