Grease, la película de 1978 es tildada de sexista y misógina

Si usted se sorprendió por la censura de Pepe Le Pew, el personaje de dibujos animados, cuestionado por acoso, ahora le toca el turno a la película Grease.

La película de 1978, a raíz de que la BBC la retransmitiera, ha sido tildada por internautas (principalmente de Gran Bretaña) de "misógina", "machista" y "sexista" .

En una entrevista con The Guardian, Olivia Newton-John, quien dio vida a Sandy Olsen en esta cinta, considera que Grease, conocida también como Vaselina, no tiene por qué ser tratada como sexista. "Es una película. Una historia de los años 50 donde las cosas eran distintas. Todos olvidan que, al final, él (Danny Zuco) también cambia por ella. No hay nada profundo sobre el movimiento #MeToo. Es solo una chica que se enamora de un chico, y piensa que si hace tal cosa, le gustará a él, y viceversa. Creo que eso es bastante real. La gente hace esas cosas por el otro. Fue una divertida historia de amor".

La comunicadora ecuatoriana Mariela Viteri califica el hecho de "terrible", porque busca libertad e igualdad está bien, pero no hay que quitarle la esencia natural a las cosas y a las personas. "Ser viril no tiene nada de malo como tampoco ser femenina. Por eso es tan importante hablar sobre estos temas porque hay otros puntos de vista, no solo el que está de moda".

Para Andrea Rendón, expresentadora y productora de televisión, resulta interesante lo que sucede actualmente. "Nos estamos cuestionando comportamientos que aceptábamos pero si analizamos son conductas misóginas, abusadoras, homofóbicas y racistas".

Comenta que Disney ha retirado de su protafolio películas que se consideran racistas o en muchos de los títulos antiguos que se ven en Disney Plus hay una advertencia que indica aquello, como dejando claro que hoy no estamos de acuerdo".

Rendón agrega que censurar, cancelar, no es la respuesta, pero sí como parte de nuestra evolución como sociedad, cuestionar comportamientos aceptados en el pasado, tal vez con textos previos como lo hace Disney.