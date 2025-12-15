Rob Reiner y su esposa Michele fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles; policía investiga homicidio

el 17 de diciembre de 2013 en la que el director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer asisten al estreno de The Wolf of Wall Street.

Rob Reiner, cineasta y actor estadounidense reconocido por películas como Cuando Harry encontró a Sally y La princesa prometida, y su esposa Michele Singer Reiner fueron encontrados sin vida en su residencia en Brentwood, Los Ángeles, este 14 de diciembre. Las autoridades investigan lo ocurrido como un homicidio con arma blanca tras el hallazgo de heridas compatibles con cuchillo en ambos cuerpos.

Un portavoz de la familia confirmó el fallecimiento de la pareja, compuesta por el director, de 78 años, y Michele, de 68 años, en un comunicado en el que expresaron dolor y pidieron respeto por la privacidad en este momento de duelo familiar.

La Policía de Los Ángeles (LAPD) fue la primera en responder tras una llamada de emergencia alrededor de las 15:30 (hora local) en la 200 de la avenida Chadbourne, en el exclusivo barrio de Brentwood, donde los cuerpos fueron descubiertos por un familiar.

Il Fokin: la historia detrás de la marca ecuatoriana que revolucionó los eventos Leer más

Investigación policial por presunto homicidio en Brentwood

Autoridades policiales indicaron que ambos presentaban cortes consistentes con los provocados por un arma blanca, aunque aún no se ha determinado oficialmente la causa exacta de la muerte ni se ha identificado a un sospechoso.

El LAPD informó que la investigación se mantiene en curso y que, hasta el momento, no se han realizado arrestos ni se ha emitido una orden de detención, mientras avanzan las diligencias forenses.

Entrevistas a familiares sin detenidos ni sospechosos

En el marco del proceso investigativo, se han realizado varias entrevistas a familiares y personas cercanas a la pareja. Sin embargo, ningún familiar ha sido identificado oficialmente como sospechoso ni detenido, de acuerdo con información proporcionada por fuentes policiales.

Versiones no confirmadas sobre posibles líneas de investigación

Algunos medios estadounidenses han mencionado la posibilidad de que uno de los hijos de Rob Reiner esté siendo cuestionado por las autoridades como parte del proceso investigativo. No obstante, estas versiones no han sido confirmadas oficialmente por la policía de Los Ángeles.

Conmoción en Hollywood por la muerte de Rob Reiner

La noticia generó una fuerte reacción en el mundo del cine y la cultura, donde colegas, críticos y seguidores destacaron la trayectoria de Reiner como una figura emblemática de Hollywood, tanto por su trabajo como director como por su influencia en la industria cinematográfica estadounidense.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!