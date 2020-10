Krysthel Chuchuca: "Jamás le haría daño a la persona que amo, a José Ramón Barreto"

Con apenas 28 años, Krysthel Chuchuca ya tiene un camino actoral recorrido en 'Vivos', 'La pareja feliz', 'La Trinity' y en las dos partes de 'Sharon, la Hechicera'. En la última de las producciones mencionadas interpretó a Santanera.

Nació en Machala, pero se crio en Pasaje, es pareja del actor venezolano José Ramón Barreto. Tiene una hija llamada Amelia (3). Además ha creado varios emprendimientos.

Usted es una mujer que tiene habilidades para los negocios y la actuación, no es algo común...

Así como nací actriz, nací con una visión para los negocios. La gente cree que soy nueva en estas actividades, pero Loly Lolita (tienda de ropa y accesorios con mano de obra ecuatoriana) no es mi primer emprendimiento.

Antes tuve tres. Desde la escuela he sido así. Recuerdo que a veces me moría de hambre antes de la hora del receso, entonces llevaba chucherías para venderlas. Tengo un talento, sé descubrir nichos que puedo explotar.

Paralelamente incursioné en la actuación, comencé a los 13 años en Pasaje. La actuación y los negocios son dos mundos distintos. Agradezco a Dios haber nacido con ambas habilidades. Tengo una tienda en Urdesa, Quito y otra online. Desde la pandemia la gente está comprando de esa manera.

En Estados Unidos es algo muy común. No soy diseñadora, pero tengo un buen ojo para saber lo que le gusta a mis clientes. Hasta ahora no me he equivocado.

¿Cómo fue su cuarentena? En las redes sociales se la vio trabajando...

No me enfermé de coronavirus. El primer mes me quedé de brazos cruzados, me dio estrés lo que le ocurrió a mucha gente porque era una situación incierta. Al principio pensé que la enfermedad no iba a llegar a Ecuador.

Con una pequeña el miedo te invade. Aunque existen obligaciones que cumplir, luego disfruté del descanso. Desde 2016 hasta 2019, estuve trabajando con Ecuavisa, además monté tiendas y estoy criando a una hija. El segundo mes empecé a trabajar y con José Ramón hicimos varios cursos por Internet. También aprendí a cocinar, no sabía. Él cocina muy bien, Amelia aprendió a comer platos venezolanos (risas).

En Ecuavisa cerraron el estudio 3, donde se hicieron varias producciones.

A inicios de año me llamaron, pero con la crisis que hemos vivido se cayó un proyecto. No me cierro las puertas a lo artístico, así como nací mujer, nací actriz. Ahora me volvieron a llamar para hacer un casting, lo grabé en mi casa y lo envié. Creo que lo que salga será para el próximo año.

Sé que si me organizo puedo con los emprendimientos y con lo actoral. También tengo el estudio creativo Kray para redes sociales y Miwai (jugos para desintoxicar el organismo).

¿Qué satisfacciones le dejó participar en la bioserie de Sharon?

Esa telenovela fue una muy buena experiencia. Desde que leí el libreto supe que el personaje Santanera era para mí. Tenía muchos matices. Creo que los personajes nos escogen. La carga dramática sé que la manejo bien, el personaje lo luché. Siempre se pensó que la elegida iba a ser Geovanna Andrade, pero no fue así.

La pegué con Santanera, el público vio mi potencial como actriz, además me dio más proyección. Muchos se identificaron y sensibilizaron con ella. Una señora anciana me abrazó porque sentía lástima por Santanera.

¿Cómo y cuándo conoció a José Ramón Barreto?

Nos conocimos en la segunda parte de la telenovela de Sharon (Ecuavisa). Estamos juntos hace un año y siete meses. Durante cinco meses no nos hablamos porque nuestras historias en el dramatizado no estaban relacionadas, yo estaba enfocada en mi trabajo y en mis tiendas. Después José Ramón me confesó que eso le atrajo de mí.

A Samantha Grey le había dicho que yo le gustaba. Samantha le dijo que no pierda el tiempo. Cuando faltaba un mes y medio para terminar la producción, le pedí a ella que edite un video personal en el cual estaba bailando con mi hermana, finalmente lo hizo él. Ese fue nuestro primer acercamiento. Cuando se acabó la telenovela empezamos a salir.

Cuando estalla el escándalo de la filtración y difusión de un video de contenido privado en el que aparece Emma Guerrero y su novio, ¿cuál fue su primera reacción?

Soy una mujer madura. Sabía que ellos salieron, pero no me iba a complicar por una relación del pasado. Vi el video, sé que fue grabado en el departamento en el que José Ramón vivía antes, cuando yo no existía en su vida. Si fuese de esas mujeres que no razonan, simplemente no mantendría una relación tan bonita como la que tengo con él. Como su novia le brindé mi apoyo.

Las mujeres son las más atacadas en estas situaciones, pero los hombres también la pasan mal porque su intimidad es violentada y está expuesta a burlas. No es una experiencia agradable para ninguna de las dos partes.

Ustedes guardaron silencio…

A nosotros nos gusta cuidar nuestra vida privada. Lo nuestro es nuestro, lo público son sus telenovelas y en mi caso, mis tiendas y lo que pueda hacer con mi talento. No hemos dado entrevistas. El día que estalló el escándalo solo hablé con usted. Me reventaron el celular, pero aunque salí indirectamente salpicada no tenía derecho a opinar.

¿Alguna vez le preguntó a José Ramón si él filtró ese material?

No era necesario porque yo lo conozco perfectamente. ¿Cree que un actor con proyección internacional necesita hacer algo así o le conviene algo de esto? Hay gente que decía que ellos lo hicieron por fama. A nadie le interesa este tipo de fama. Lo único que ocasiona son preocupaciones a los familiares y la imagen y trabajo se ven afectados.

Muchos creyeron que usted filtró el video por celos.

Lo pueden decir, pero me considero una mujer inteligente que sabe manejar su vida y sus situaciones. Ni siquiera me molesté por esas insinuaciones, solamente le doy tiempo al tiempo, porque el tiempo siempre nos da la razón. Finalmente la gente se da cuenta de quién es quién. Eso no vino de mi parte porque jamás le haría daño a la persona con la que estoy y a la que amo.

Nunca he necesitado de escándalos ni palancas para salir adelante, ni cuando hace años sostuve una relación con alguien conocido. Desde los 18 años he trabajado. La gente ha sido testigo de mi crecimiento, desde mis primeros pasos con David Reinoso y Flor María Palomeque, nuestros actos hablan mucho más que las palabras. Lo mismo ha sido con mis tiendas. Ahora estas son una empresa consolidada.

¿Cómo está su relación ahora?

Somos una pareja que se apoya, si no lo fuera así ya no estaríamos juntos. Estamos bien, nuestra relación es sana. Algo que me enamora de José Ramón es que nunca me suelta la mano y siempre le pone el pecho a las balas.

¿Ustedes se han grabado?

(Risas) No. Aprovecho para darles un consejo: no se graben. Nadie está libre de una situación parecida; en Hollywood ocurre, en Ecuador, también. Hay gente que hackea solamente para dañar o extorsionar.

¿De qué manera la ayuda su novio?

Es mi mano derecha en los negocios, especialmente en Loly Lolita, él maneja lo audiovisual. Cuando empezó el año hizo audiciones, mantiene conversaciones. Lo llaman mucho de Colombia, creo que su carrera seguirá despuntando por allá. Hizo 'Bolívar' y 'Sueños de oro', una telenovela por los Juegos Olímpicos en Tokyo, pero debido a la pandemia estos se suspendieron.

¿Existen planes de formalizar la relación?

No nos estresamos por el futuro ni nos adelantamos. Lo que se tiene que dar, se dará. Creo que ese es el éxito de nuestra relación.