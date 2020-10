La presentadora de noticias de Ecuavisa, Denisse Molina recurrió al maquillaje para cubrir un golpe en su ojo izquierdo, y poder aparecer en 'Televistazo al amanecer', el lunes 12 de octubre.

Esta lesión se produjo mientras jugaba con su hijo Bruno, antes del feriado. “Me dio un cabezazo tremendo. Gracias a Dios no fue más arriba porque me hubiera roto algún vaso sanguíneo y ahí si no hubiera podido locutar los noticieros”, cuenta la comunicadora que vive en Quito.

Apenas ocurrió el accidente, Denisse pidió a sus seguidores en las redes sociales que le den recomendaciones para aliviarse lo más pronto posible. Le preocupaba que tenía que salir en pantalla el lunes.

Recibió todo tipo de consejos, desde que tome determinados medicamentos hasta que use hielo, carne cruda, tomate, aceites esenciales, hojas de col, papa y agua goulard.

Tampoco faltaron los que le advirtieron que se prepare porque la prensa de farándula le iba a caer encima y otros comentarios más atrevidos como @edgar37777 que dijo que se divorcie. “Eso es violencia doméstica”.

Mientras que Bryan Farfán afirmó que con un beso de él en el ojo de Denisse, ella se iba a curar.