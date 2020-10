Carlos José Matamoros tiene coronavirus

Carlos José Matamoros se contagió de coronavirus y para no poner en riesgo a su mamá, Elizabeth y abuelita, Josefina se ha aislado y se mantiene alejado de ellas. El presentador tiene por costumbre visitarlas semanalmente.

“Se me metió en la cabeza que debía hacerme la prueba y así lo hice. Me dio positivo. Pero no tengo síntomas, ni me duele nada. Tampoco he perdido el olfato y el gusto.

También mi mami y abuelita se hicieron los exámenes pero gracias a Dios están sanas”, cuenta.

Tiene previsto seguir las indicaciones de los doctores, guardar reposo y permanecer encerrado. Más adelante se hará una nueva prueba para saber si superó la enfermedad.

Aunque está en el lecho del dolor, no se encuentra solo. Lo acompaña su nueva pareja, Patricia Fábara.

“La prensa la conoce como Marcela. Nosotros estuvimos juntos hace años y hemos retomado ese romance. Ella también sostuvo una relación con Richard Barker”.

