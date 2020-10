Emma Guerrero: "No es justo el daño que me causaron"

El 14 de julio de este año se convirtió en el peor día de la vida de la actriz Emma Guerrero tras filtrarse y difundirse por redes sociales un video con contenido privado en el cual aparece ella y el actor venezolano José Ramón Barreto.

A las 10:00 de ese martes tenía más de 1.200 mensajes de acoso sexual y a las 15:00 su intimidad había sido expuesta a nivel internacional. Ni ella ni su familia se quedaron de brazos cruzados.

El viernes 17 de ese mes se presentó una denuncia en la Fiscalía del Guayas en contra de algunas páginas de farándula de internet por violación a su intimidad. Además emprendió la campaña #YoRespeto #Yoloborro para ser la voz de personas violentadas.

En estos críticos momentos, que según la ex chica reality no se los desea ni a su peor enemigo, su novio Fernando Zúñiga le brindó su amor y apoyo. En agosto le pidió matrimonio en un atardecer a orillas del mar en General Villamil, Playas. Después del compromiso decidieron vivir juntos.

¿Cómo y cuándo se conocieron?

Fernando: El 22 de noviembre cumpliremos un año, nos conocimos a través de Instagram. No la había visto en TV.

Emma: Cuando se tienen muchos seguidores es muy difícil darse cuenta quiénes dan likes a lo que se publica en las redes. Él lo hizo con algunas de mis publicaciones y eso llamó mi atención. Revisé su perfil porque tiene el mismo apellido del que era mi padrastro, Arturo Zúñiga, y vi que este le daba likes a las fotos de Fernando.

Entonces le pregunté y me contó que era su sobrino en segundo grado. Un día decidimos salir a tomar un café, estaba grabando 'Tres familias'. Nos conocimos, entramos en confianza y comenzamos a salir. El flechazo en los dos fue inmediato.

Aparte de lo físico, ¿qué les atrajo de sus parejas?

F: Su forma de ser, muy natural y extrovertida. Otras chicas con las que salí aparentaron ser muy diferentes a lo que en realidad son. Emma rompió los esquemas.

E: Es un chico súper sano y noble.

Vivieron una dura experiencia, Fernando ha demostrado no ser machista, ni celoso.

E: Yo soy la celosa y se lo dije desde el primer día (risas). Fer es muy linda persona y muy amiguero. Por ello, a veces siento celos.

F: Creo que su forma frontal me enganchó. No soy machista, he vivido rodeado de mujeres: tías, hermanas, abuela, soy el único varón.

¿Se cuentan todo?

E: Nos hemos contado todo. Hace tiempo él se fue a México con un vacile que tuvo y conserva una piedra de ese viaje. Ahora que estamos viviendo juntos, unos gatos tienen la piedra (risas).

¿Qué creen que los ha logrado mantener juntos luego de lo que han atravesado?

E: En la pandemia nos acercamos mucho a Dios, es nuestra fortaleza y piedra. En esos días escuchamos charlas devocionales, nos ayudaron mucho para fortalecernos como pareja y nos preparó para la batalla.

Con Fernando traté de ser la mejor enamorada del mundo y justamente con él pasa lo de la filtración y difusión del video. Me asusté mucho porque él estaba en Estados Unidos, no sabía qué iba a ocurrir. Se lo conté antes de que se enterara de otra manera. Me pidió que me calme y me transmitió mucha paz en esos momentos.

De enamorados los hombres regalan la luna, las estrellas… pero ya como esposos salen a flote los reproches.

E: Así es y se lo aclaré desde un principio a Fernando. Por ello le dije que si tenía alguna espina, que se la saque ahora porque en el futuro no quería reproches sobre lo ocurrido. Le agradecí por la manera en la que manejó la situación y el apoyo brindado. Leo mensajes sobre él en las redes que por ejemplo dicen “Ese man es mi respeto porque yo no podría”.

En agosto se comprometieron y ya viven juntos.

E: Le pregunté de manera muy seria a Fernando que si me propuso matrimonio solo para ayudarme.

F: El compromiso lo tenía previsto antes de lo ocurrido, incluso cuando llegué de Nueva York me puse en contacto con la persona del anillo.

¿Hay planes de boda?

E: Para el próximo año, porque en 2020 es complicado. Averigüé en el Registro Civil y me dijeron que todo está copado. No hay fechas disponibles. Creo que la gente está aprovechando para casarse ahora para no invitar a nadie por la pandemia (risas). Tenemos dos ideas, hacer una fiesta bonita o irnos de viaje a Europa. Una de las ciudades que queremos visitar es París.

F: Mi papá (Fernando) nos apoya. Mi idea es invitar solo a familiares y amigos cercanos. Nos preocupa lo de la pandemia si viajamos.

¿Cómo se siente emocionalmente luego de casi tres meses de lo ocurrido?

E: Sigo todavía un poco golpeada. El otro día me puse a llorar. Fernando y mi madre (Jéssica Mosquera) me apoyan. La gente es mala y ociosa, algunos me mandan hasta el link del video. Muchos dirán que no vea eso, pero yo trabajo con las redes sociales.

Siempre hay que sacar algo positivo de lo malo que ocurre.

F: He aprendido a mantenerme fuerte. No hago caso a lo que dicen en las redes porque esa gente no me da de comer para que yo tenga que soportar comentarios de mal gusto sobre mí o mi pareja. No he permitido que me ataquen mentalmente.

E: Creo que sin dolor no hay ganador. Dios nos pone en una situación muy difícil, pero no en algo que no podamos resistir. Aún no estoy totalmente recuperada porque toma su tiempo, no encuentro respuestas de por qué pasó esto. Seguramente en un futuro lo sabré. Me miro en el espejo y me digo que saldré adelante. Me considero una guerrera.

Nadie merece que se invada de esa manera su intimidad y que, además, traten de destruirte. Fueron muy crueles. Yo estoy segura de que no le he hecho daño a nadie. Me gusta hacer reír y no que las personas sufran.

En estos casos, recomiendan terapias psicológicas. ¿Lo han considerado de manera personal y en pareja?

E: Sí. Lo estoy haciendo de manera personal y legal, por ambos lados.

¿Al principio le costó salir a la calle?

E: Fernando me acompañaba a todos lados. Entonces yo era parte de la obra 'Tóxica' y la gente del teatro entendió y me dijo que si era necesario buscarían a otra actriz. Era mi trabajo y tenía que afrontar esa situación. Los primeros días me costó salir a la calle porque sentía que todos me miraban. Aunque si soltaban una grosería se quedaban sin dientes. Durante las funciones también me costó mirar al público. Normalmente son tres funciones diarias y esos días fueron siete.

El psicólogo me dice que es la gente la que invadió mi privacidad, no yo. Y que no tengo por qué agachar la cabeza.

¿Seguramente quieren tener hijos?

E: Yo quiero uno, nada más.

F: Quisiera tener una pareja.

¿A su debido tiempo contarán esta etapa de sus vidas a sus hijos?

E: Les contaré para que no lo sepan de boca de otros y les diré que en el mundo hay gente cruel. Si es un varón, para que sepa tratar a una mujer. Y si es una mujer, para que se cuide de este tipo de hombres.

En lo laboral, ¿qué proyectos tienen?

E: Mis planes están dirigidos a las redes sociales, además tengo un emprendimiento, una tienda de ropa online. Se incluirá una línea de sandalias. Es un trabajo de los dos. Ahora no hay proyectos en TV. Estoy produciendo contenidos para redes en Instagram y en Facebook. En la cuarentena trabajé con otros actores en unos cortometrajes con el nombre de 'PCR20'.

¿Funcionó la campaña #YoRespeto, #YoLoBorro?

E: Se creó una comunidad, #SomosTodas, para ayudar a mujeres a empoderarse y que se puedan exponer circunstancias difíciles que han atravesado. Se entrevistará a diferentes profesionales. La campaña funcionó para hacer ruido, no se puede cambiar si no se hace ruido.

¿Aprendió la lección? ¿Se grabarían juntos?

E: Para nada.

¿Conoció a los verdaderos amigos?

E: El día que se filtró y difundió el video sentí que estaba en un funeral, muerta pero viva, porque me escribían a darme las condolencias. Me escribía gente que nunca lo había hecho.

Ese día recibió más de 1.200 mensajes de acoso.

E: Muchos venezolanos asquerosos me escribieron. Tuve que eliminarlos de mi perfil. Aumentaron los seguidores, pero muchos eran basura.

¿Todos los mensajes que le llegan son negativos?

E: También me escriben mujeres que me han pedido una especie de asesoría porque sus parejas las quieren extorsionar con una foto o video. Se sienten entre la espada y la pared. No sabía que estas extorsiones eran tan comunes. Como saben que mi familia y yo nos hemos movido legalmente, me piden consejos. Eso hace que no desmaye.

Todavía me falta aceptar más lo que pasó, no lo acepto por completo. Las investigaciones siguen. Lamentablemente se han dado muchas repercusiones, entre ellas psicológicas y económicas.

¿De qué manera afectó su bolsillo?

E:Trabajo mucho con las redes sociales y algunas marcas decidieron dar un paso atrás porque consideraban que las iba afectar el escándalo. He perdido como 25.000 dólares. A veces eso me hace sentir mal, aunque sé que vendrá algo mejor. Por ello, seguimos con el proceso legal porque no es justo el daño que me causaron.

¿Exigirá una indemnización?

E: Primero hay que saber quién es el responsable, no busco culpable, yo nunca tuve el video. Luego se demandará civilmente. Es un proceso. El departamento de la Policía me investigó sin yo saber, porque hay gente que se presta a estas situaciones para llamar la atención o por fama y dinero. Un sargento le dijo a mi mamá que yo no me merecía esto. Nadie se lo merece, porque ahora sé que hay muchos casos de mujeres de la farándula que han denunciado para que sus videos o fotos no salgan a la luz porque han sido amenazadas.

¿Volvió a ver a José Ramón Barreto?

E: Hace unas semanas en la Fiscalía.

¿Conversaron?

E: Se quiso acercar, pero mi familia y yo preferimos evitar. Se le pidió que se retire.

PERSONAL

ELLA: Guayaquileña, ex chica reality, modelo y actriz de 26 años. Fue parte de 'Combate' y VitoTVO, participó en la serie 'Tres familias', de Ecuavisa, y en obras teatrales. Trabaja con marcas en las redes sociales.

ÉL: De Pasaje, El Oro, tiene 23 años y ha practicado deportes como tenis. Dedicado al negocio de las construcciones junto a su padre.