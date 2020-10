Andrés Garzón: "Antes era medio amargado"

Andrés Garzón (52) es un primer actor que no necesita presentación. Su nombre comenzó a sonar desde que apareció en la serie 'Mis adorables entenados' en los 80.

Fue un politécnico que dejó sus estudios por seguir su pasión. Se mantiene en el grupo La Mueca. Hermano de otro actor, Héctor Garzón y casado con la actriz Mélida Villavicencio, es director escénico del elenco de 'Calle amores' y 'Antuca me enamora', ambos dramatizados de TC. En el segundo, que está al aire, además interpreta a León Andrade, un político corrupto.

Es maestro en su taller Blackbox (ubicado en la quinta etapa de la Alborada). Trabaja con su hijo, Sebastián, quien es realizador audiovisual, y con sus alumnos producen proyectos para la web, como 'Kike y Licea' y 'Paz, servicios exequiales'. Este gira en torno a un asesino al cual le dan una segunda oportunidad en la vida.

Ahora luce una cabellera rubia…

Tomé esa decisión para no tener que cortarme el cabello o lucir calvo como Armando Paz, el villano de 'Tres familias'. En esa producción también era medio maloso.

Todos vivimos una cuarentena este año. ¿Cómo fue la suya?

Las primeras semanas parecía que estábamos como un barco a la deriva. No me desesperé. Por el contrario traté de ver la situación de manera positiva y aproveché el tiempo. Trabajé para desarrollar ideas. Descubrí que en las redes sociales podía hablar de mi oficio, mis experiencias y aproximarme a la juventud. De alguna manera fue productivo este aislamiento.

Es decir que no fue traumático…

No. Tampoco me mantuve desinformado, viví el ahora sin ser negativo. En mi familia, mi hermano Héctor se enfermó. Estuvimos apoyándole con medicinas, así como a actores que atravesaron momentos muy duros. Nunca lo comenté en las redes porque mi madre (Margarita) nos enseñó que “lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda”. Me hizo ver la vida de otra manera.

¿Cómo la veía antes?

Antes era medio amargado, es la verdad, ahora veo la vida de forma más optimista. Me senté a pensar hacia dónde quería direccionarme, eso me permitió arriesgarme, escuchar a otras personas y a compartir más con mi familia y con jóvenes que quieren ser apoyados. Me amargaba porque no todo sale como se quiere. La pandemia nos puso en otras condiciones y a ver lo que no estábamos viendo.

Ahora en 'Antuca me enamora' es el director escénico de Oswaldo Segura, quien antes lo dirigió a usted...

Cuando hicimos 'Súbete a mi taxi' en RTS, el director era Oswaldo, pero a veces yo hacía las veces de segundo director. Tocaba meter la mano cuando era necesario. Él me dirigió en 'Mis adorables entenados', 'Visa para un sueño', 'Los duros del humor'… además en teatro. Aunque sigo en el grupo La Mueca, cada quien ha estado en sus propios proyectos.

¿Resulta muy complicado dirigir al director?

Nos conocemos mucho y podemos conversar, trabajamos 20 años seguidos en teatro y televisión. Oswaldo escucha y eso es chévere. Uno de los secretos de actuar es escuchar, ya sea que se tenga o no experiencia. Creen que actuar es pararse en el set, repetir un texto y en algunos casos dárselas de divo. Cuando me tocan esos divos y no quieren escuchar, le digo al director general que sigamos porque no les interesa comprender.

¿Las medidas de bioseguridad complicaron mucho las grabaciones?

Tuvimos que adaptarnos al uso de mascarillas, no nos quedaba de otra porque es necesario para evitar los riesgos, los contagios. Pero en la comedia no se ha tocado el tema del coronavirus, la historia no es posterior a la enfermedad sino antes, en otro universo.

Además hemos evitado tocarlo porque la gente aún está muy sensible, no es recomendable. Son 120 capítulos, hasta noviembre grabamos. Dependerá del canal si hace una segunda temporada.

Luce delgado. ¿Ha estado enfermo?

Tengo diabetes desde hace aproximadamente cinco años. Me recomendaron una dieta cetónica de grasas sanas, proteínas y vegetales. La nutricionista me dijo que debo ser constante, evitar los excesos y los carbohidratos en la noche. Me mareaba, sentía dolor de cabeza por la presión alta. Ahora me cuido con medicamentos, también.

Hace dos años y medio que no aparecía en pantalla, estuve en la cuarta temporada de 'Tres familias' de Ecuavisa, luego ingresé a TC.

¿Ya extrañaba?

Siempre extrañaré actuar, es lo que me hace sentir vivo, menos estresado. Me dedico a mis personajes, mientras que como director escénico debo estar pendiente de cada uno de los actores, de su trabajo y lidiar con ellos. Pero es una tarea chévere.

Usted es considerado uno de los mejores actores del país.

(Risas) Así dicen. Oswaldo Segura, David Reinoso y otros opinan de esa manera. Yo agradezco y la experiencia ha sido muy enriquecedora. Me gustaría trabajar con la gente de Enchufe TV porque tienen otro estilo, conocer su ritmo de trabajo, aprender; las experiencias nuevas siempre enseñan. Se debe estar abierto a las propuestas.

Cuando los alumnos de las escuelas de audiovisuales me llaman, los apoyo porque ellos serán las nuevas estrellas, directores o productores. Quizá en algún momento necesitaré de esos jóvenes cuando ya esté viejo (risas). Manos que dan reciben, decía mi madre.

¿Qué convierte a un actor en primer actor?

El trabajo, la responsabilidad y sentir esa pasión. Todo nos pueden quitar, pero la pasión nadie. Yo estudiaba análisis de sistemas en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Soy el tipo al que le jugó el número porque hice los exámenes de ingreso y me aceptaron. Entonces sentí que la tierra se me abría. No era lo que quería para mi vida.

En mi casa me decían que si era actor me iba a morir de hambre. En ese tiempo Oswaldo era el profesor del grupo de teatro de la Politécnica. Yo vivía al sur y me iba al centro, donde se dictaban las clases, como a veces no me daban plata, me iba a pie. Eso es pasión.

¿Alguna vez hubo celos profesionales entre hermanos?

Héctor es mayor. Nunca hubo celos por ello; en 'Mis adorables entenados' pudimos trabajar mucho tiempo. Yo era Pablo, él Rosendo.

¿Quién es mejor actor?

Ahí nos damos de garrotazos (risas).

¿Tienen previsto grabar la película de 'Mis adorables entenados'?

Es un proyecto que surgió hace cinco años. Golpeamos puertas en algunos ministerios para el financiamiento, seguimos en aquello y se están ajustando detalles, como el guion a cargo de Tati Interllige. El director será Álex Jácome.