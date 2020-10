Rafael Cuesta: "Es una despedida tradicional"

Era una noticia anunciada, el comunicador Rafael Cuesta (62) cumplió con lo manifestado. La emisión del ‘Noticiero Uno Confiable’ de las 20:00 del 30 de septiembre fue su última aparición tras nueve años de labores.

En junio del 2020 volvió al informativo como presentador y comentarista junto a Verónica Landetta y Rommel López. “Ya no le agradaba lo que hacía”, expresó en una entrevista publicada por el suplemento EXPRESIONES de diario EXPRESO, el 19 de septiembre.

Rafael Cuesta: "Ya no me gusta lo que hago" Leer más

Antes de despedirse Cuesta comentó: “Este es mi último día de trabajo. ¿Qué voy a decir? Sé que algunos estarán tensos por lo que diré. Tranquilos, no pasa nada. Es una despedida tradicional, con los agradecimientos tradicionales y con las palabras que estamos acostumbrados a escuchar.

Hagan de cuenta que ya dije todo eso. Solo me queda decir a mis compañeros que la aventura que hemos vivido estos últimos 4 meses navegando por aguas terriblemente tormentosas, me ha hecho ver algo que jamás había visto en un equipo de trabajo: la fortaleza, el afán por no dejarse doblegar, el sacrificio de entregarse a una causa y la inteligencia con que han obrado en cada una de sus acciones me dejan sorprendidos. Ha sido un privilegio capitanear esta nave”.

Luego de estas palabras se escuchó como tema de fondo ‘Todo tiene su final’.

Ese mismo día, el comunicador Carlos Armanza fue separado de TC. Era el Director Nacional de Noticias. Ambos son amigos y trabajaron juntos en esa televisora. A diferencia de la de Rafael Cuesta esa noticia fue inesperada.