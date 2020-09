Rafael Cuesta: "Ya no me gusta lo que hago"

Hasta el miércoles 30 de septiembre, el comunicador Rafael Cuesta (62) laborará en Canal Uno. Con cuarenta años en el periodismo y nueve en esa televisora, es el presentador y comentarista del 'Noticiero Uno Confiable' de las 20:00, desde junio pasado. Además es vicepresidente de contenidos informativos y está a cargo del espacio 'Artículo 18'.

¿Por qué renunció?

Rafael Cuesta renuncia a Canal Uno Leer más

Me cansé y ya no me gusta lo que hago, esa es la principal razón de mi salida. Desde el 2017 me retiré de la dirección de noticias. Ese cargo lo ocupa Carola Artieda. Cuando vino la pandemia, vi la necesidad de que el informativo resurja.

Se consideró crear un espacio con identidad propia, con opinión y con rostro muy humano. Aquello le ha dado al noticiero mucha imagen, fuerza y la gente lo comenta. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Toca aguantar los dardos. Después del infarto que sufrí me resbalan muchas situaciones y cosas.

¿También del periodismo se cansó?

Para nada, nunca nos cansamos los periodistas de este oficio. No me gusta echarme flores, pero creo que he innovado en muchos aspectos en la televisión. Me ha ido bien. Aunque he tenido mis sinsabores, como cuando estuve en TC y me enviaron una carta bomba, un infarto y 6 juicios. Son gajes del oficio (risas). Los gané todos. Un funcionario que se sintió mal por una crítica y pretendió meterme preso.

¿Su salida también se debe a la situación del canal?

El ambiente no es el mismo, hay un ambiente tenso y nada agradable en muchos sentidos. Se hace difícil trabajar y eso agota. Por suerte en el equipo del informativo somos solidarios y unidos. Durante la cuarentena perdimos compañeros, el coordinador Paúl Tobar, Jéssica Cerezo y la gerenta Meche Gómez. Con ellos mantenía una buena relación. La situación pos-COVID-19 en las empresas es lamentable.

'Noticiero Confiable' de Canal Uno: lo que genere se quedará en noticias Leer más

Los únicos que vamos a trabajar son los de noticias, además operadores y técnicos durante las horas de transmisión y los del reality 'BLN'. Solo lo justo y necesario.

Usted es como el líder del equipo…

En plena pandemia, reuní al equipo por Zoom. Les dije que debíamos salir adelante y les pedí un mes para conseguir publicidad, no les fallé y se pudieron pagar los sueldos de noticias. Lastimosamente el mercado publicitario está destruido. La gente quiere seguir, pero es complicado.

¿Ahora quién hará los comentarios?

No sé. Rommel López y Verónica Landetta hacen comentarios conmigo, además yo no voy los viernes. Seguramente ellos seguirán.

¿Cuál es el rumbo que tomará?

Me dedicaré a mi radio (Playera 100.1). Físicamente se encuentra en La Libertad pero cubre La Península, con contenido musical, tiene un noticiero y espacios juveniles y de concursos. No me estoy despidiendo del periodismo. Una vez me despedí de la TV, en 2006, luego me di cuenta que fue un error. También trabajé en TC en dos temporadas y en Ecuavisa.

Rafael Cuesta: "Sobreviví a un atentado, a un infarto, este virus no podrá conmigo" Leer más

¿Vivirá en la costa ecuatoriana?

Estuve viviendo una temporada, regresé a Guayaquil el 2011 para ingresar al canal, me toca irme otra vez. Aprovecharé para escribir mi segunda novela.

¿El programa 'Artículo 18' saldrá del aire?

Así es. Se emitirá hasta el domingo 27. Es mi programa. Mis ingresos económicos provienen de este, no del noticiero.

¿Cómo hará ahora?

Estoy tratando de que los clientes del espacio pasen a la radio. En un 50 % lo he logrado, el otro 50 %, lo conseguiré de otra forma o tendré que ajustarme el cinturón y vivir con menos. El dinero es importante, pero nunca lo ha sido para mí.

No tengo espíritu de rico y creo que sería muy fea persona si me convirtiera en millonario. El dinero vuelve a la gente prepotente, se pierde la humildad, impide ver a otras personas de igual a igual e impide reconocer errores. Es bueno tener dinero, lo suficiente, pero nada más. Me gusta vivir cómodo, tener un carro y viajar.

Flor María Palomeque volvió a los comerciales de TV Leer más

¿Ahora tendrá tiempo para escribir?

Mi primera novela fue 'Preguntas venenosas'. Vendí todo el tiraje. Ya tengo casi lista la segunda con hechos espantosos ocurridos en la alta sociedad ecuatoriana.

¿Eso le traerá problemas?

A esta edad, qué más problemas puedo tener. Es cosa de la persona si se siente aludida. La novela está bastante avanzada y la lanzaré el próximo año. Puedo terminarla rápido si me siento a escribir. Traté de hacerlo durante la cuarentena, pero no pude, el encierro me lo impidió.

En las redes sociales, los comentarios en contra se dispararon por el estreno de 'Bayly', el programa de Jaime Bayly en TC. ¿Qué opina al respecto?

Los representantes de Bayly en Ecuador buscaban un canal para que se emita el espacio. Se contactaron conmigo, hablé con Cuqui Chiriboga, pero no calzaba en nuestra programación porque es diario.

A ningún canal le cuesta nada porque los promotores de Bayly ya tienen los auspiciantes, solo necesitaban un medio para exhibir el espacio y a sus auspiciadores. Cada quien se lleva un porcentaje. Eso es todo. Hablaron porque tienen boca. No lo he visto, pero lo veré. Bayly siempre ha sido un fuerte crítico de Rafael Correa.

Sofía Caiche, a punto de volver a casa junto a su hijo Leer más

¿Le gusta su estilo?

A veces me hace reír. Me parece un periodista que ha logrado transparentar totalmente su vida y eso es bueno. Es difícil mostrarse tal cual.

Usted fue uno de los comunicadores que se enfermó con el coronavirus…

Me tomó por sorpresa. Cuando me enfermé, pensé que no era COVID-19. El 14 de marzo empecé con algunos síntomas, como mucha fiebre, pero luego me mejoré. Entonces me llamó un compañero del canal y me dijo que la prueba que se hizo le salió positiva. Como estuvimos juntos, me avisó para que tome las precauciones del caso.

No sabía a quién llamar. En eso me escribió Carlos Vera y le comenté lo que ocurría. Él lo publicó en Twitter y luego me consultó Diario EXPRESO, les confirmé la noticia. Por lo publicado me llamó la exministra de Salud, Catalina Andramuño, me preguntó cómo estaba y si me había hecho el examen. No me lo había hecho, cuando me lo hice, salió positivo.

¿Sintió temor al confirmar que padecía la enfermedad?

Había pasado lo peor, pero comencé a cuidarme mucho. Consumí más cebolla, tomate, líquido, potasio, los medicamentos indicados. De repente vi que la gente se moría. Si me enfermaba 15 días después, yo habría entrado en pánico. Me convertí en el psicólogo como de 14 personas que me llamaban por mi experiencia. Demoré en recuperar el olfato.

Es un paciente de riesgo por el infarto que sufrió en 2017...

He subido algo de peso, me dediqué a cocinar. Estoy bien, debo hacerme una nueva prueba de esfuerzo y un electrocardiograma. Se me tapó la aorta y dejó de fluir sangre al corazón, me hicieron un cateterismo y me colocaron un stent.