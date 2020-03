Rafael Cuesta: "Sobreviví a un atentado, a un infarto, este virus no podrá conmigo"

Juan Fernando Velasco esclarece los puntos de la campaña 'Desde mi casa' Leer más

Los comunicadores están expuestos a contagiarse de COVID-19 por la labor que realizan. Rafael Cuesta Caputi (62), de Canal Uno, se hizo la prueba el jueves y el viernes lo llamaron del Ministerio de Salud Pública para decirle que los resultados salieron positivos. Tiene coronavirus, la pandemia que afecta al mundo.

“La buena noticia es que ya pasé la peor parte pero debo cuidarme y voy a estar monitoreado por los médicos del MSP. Mis síntomas empezaron el sábado 14 de marzo con tos y dolor de cabeza. El domingo llegó la fiebre, el lunes empeoró con escalofríos, el martes bajó la temperatura, el miércoles no tenía tos ni dolor de cabeza y el jueves ya me sentía mejor. Hoy (sábado) apenas tengo un poco de congestión nasal y no percibo olores ni sabores. Mi respiración nunca se vio afectada. He consultado con los especialistas y me han recetado dos medicamentos para prevenir la posibilidad de algún trastorno pulmonar. Sé que hay casos que se recuperan y luego se complican”, cuenta desde el lecho del dolor.

Rafael (hermano de Paco Cuesta, ejecutivo de producción de Ecuavisa) entregó una lista de las personas que han estado en contacto con él. “Obviamente estoy y estaré en completo aislamiento hasta que esto haya pasado. Quédense en casa”, comunicó.

Está consumiendo mucho potasio en guineos y tomate. “Cebolla para los pulmones y limonada caliente en la noche”, añade el director del programa 'Artículo 18'.

“Sobreviví a un atentado a través de un cassette bomba en las instalaciones de TC Televisión, cuando era vicepresidente de noticias. Aquello ocurrió en febrero del 2000. Además a un infarto con 7 paros cardíacos en marzo del 2017. Este virus no va a poder conmigo”, comenta Rafael, quien publicó la novela 'Preguntas venenosas' en 2019.