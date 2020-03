'El Cholo' le dio tremendo susto a María Teresa Guerrero

La mascota de María Teresa Guerrero, expresentadora de TV, quien ahora vive en Estados Unidos, se enfermó de pancreatitis. Pero Pinchi, como bautizó al perro que adoptó en Ecuador, ya se encuentra mejor porque los veterinarios lo atendieron rápidamente y le colocaron un suero.

“Este no se me podía indisponer en peor época vomitó y no se levantó. No me escuchaba, ni quería comer, algo raro en él. Debo confesar que me asusté. No es mi hijo, pero yo soy su madre. Vinieron los doctores a casa, le hicieron los exámenes y los resultados fueron pancreatitis. Ya estamos en tratamiento. Gracias a los fans por la buena onda y estar pendientes”, dijo Guerrero.

'El Cholo', como ella lo llama, es muy disciplinado, cumplía su cuarentena y se quedó en casa como han dispuesto las autoridades en todo el mundo. Hace más caso y tiene más sentido común que muchos humanos que no entienden que el coronavirus no es un juego.

'La flaca' que vive en Dallas se estaba mudando a California cuando comenzó la emergencia sanitaria. “No me puedo mover. Como estaba todo cerrado, no encontré su comida y le di algo que parece fue muy grasoso. Le afectó el páncreas. Pasé un gran susto”.

