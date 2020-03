Eugenio Derbez asegura que no hubo boda falsa con Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez conoce bien la historia de sus famosos padres, pero el reciente lanzamiento de su canal de YouTube se convirtió en una gran excusa para que todos conocieran la verdadera historia de la supuesta 'boda falsa' entre , Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, personajes mediáticos que, seguro, aumentaría su audiencia.

“Nunca hubo boda falsa, tú lo sabes y tú mamá lo sabe y lo hemos hablado, ¿sí o no? Yo se lo he dicho a José Eduardo y se lo he dicho a Victoria, tengo todas las pruebas para desmentir eso, no lo he hecho porque no lo he querido hacer más grande”, respondió Eugenio Derbez ante la pregunta sobre ese momento específico.

Y entonces comenzó el relato. Aseguró que ellos nunca se casaron y que todo fue una estrategia para callar los comentarios malsanos.

Según el actor, todo surge cuando Victoria le preguntó que harían ante la pregunta de la prensa sobre si se habían o no casado. Ella estaba embarazada.

Es entonces cuando surge la idea de despistarlos a todos y simplemente comprarse unos anillos.

Y así lo hicieron. Los mandaron a confeccionar y se los entregaron quince días después. Pero él no quería dárselos así nada más. Así que organizó algo especial: invitó a unos amigos, entre ellos: uno llevó una grabación de la marcha nupcial, otro un vestido de novia y el más osado se vistió de sacerdote para entregar los anillos.

Continuó diciendo que Victoria se veía muy feliz. Ese evento simbólico era suficiente. Hasta que llegó la separación. Entonces, el abogado de quien es considerada una de las reinas de las telenovelas le aconsejó que dijera que aquel momento había sido una boda falsa. Y los rumores crecieron como espuma.

Pero lo más doloroso, asegura Derbez, fue separarse de José Eduardo, a quien no vio durante cuatro años.

Aclarado el tema de la boda falsa, Eugenio Derbez se ha mostrado solidario con la situación actual del coronavirus que ha afectado a tantas personas en el mundo y hace una propuesta abierta en su cuenta de Instagram que, sin duda, logrará gran aceptación: