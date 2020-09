Flor María Palomeque volvió a los comerciales de TV

En las redes sociales se comentó que ella ya no estaría en esta promoción.

Flor María Palomeque sigue siendo la imagen de un comercial de electrodomésticos que celebra su aniversario. La promoción está al aire en los diferentes canales.

En esta aparece junto a su amigo, David Reinoso, quien parodia al fallecido astrólogo Walter Mercado.

Este comercial salió luego de que la Fiscalía la desvinculó de cualquier delito. Ella fue investigada por la justicia por mantener una amistad con la presentadora Gabriela Pazmiño de Bucaram, a quien durante esta semana se le dictó orden de prisión en el presunto delito de asociación ilícita por venta irregular de insumos médicos durante la crisis sanitaria.

Durante el proceso de indagaciones atacaron duramente a For María en las redes sociales. “Nunca me fui de esa empresa. El tiempo habla por sí solo, he dejado que la gente se muerda la lengua, más pecaron los que hablaron o los que trataron de dañarme”, comenta.

Sin dejar su carrera actoral está trabajando con la compañía brasileña HND, especialista en la venta de productos de perfumería, bienestar, higiene personal y maquillaje. “Mi esposo, Roberto Chávez también está conmigo, así como Eduardo Andrade. Formé un equipo fuerte”.