Carlos José Matamoros: "Estoy saliendo con una chica 20 años menor"

Según Carlos José es el amor lo que importa no lo que diga la gente.

El presentador Carlos José Matamoros (44) no pierde el tiempo. Hace 6 meses terminó su relación con 'La Puchis' y ahora, según él, está conociendo a Solange Morán (24), una chica, veinte años menor.

"José José decía en su canción '40 y 20' 'es el amor lo que importa, no lo que diga la gente'. A Solange la conocí porque me la presentó Arianna Mejía. No es como Arianna, son dos mundos diferentes", comenta entre risas.

Con Solange Morán y Arianna Mejía. Cortesía

Carlos José comenzó a salir con ella hace una semana. “Es una pelada super chévere, me gusta su manera de ser. No está vinculada con el medio farandulero y trabaja en un consultorio dental”.

Su relación más reciente fue con ‘La Puchis’ con quien mantiene una amistad. “No entiendo porque dicen que ella pensaba que íbamos a volver y que estaba ilusionada con nuestro regreso. Me he portado bien con ‘La Puchis’, pero no existe un interés sentimental”.

En lo laboral prepara su ingreso como presentador al reality, 'El desafío, la competencia' en Facebook live. “Un proyecto interesante, estoy aportando con ideas para mejorar. Es un programa como ‘BLN’ y ‘Combate’".