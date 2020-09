Michela Pincay: "No me creo la gran cosa"

Michela Pincay dice que la cuarentena la dejó con unas libras extras. Nunca hace dietas y no es fanática del deporte. Ya no es la peladita competidora del reality 'Combate', de RTS. Tiene 29 años y ahora como presentadora de la revista 'De casa en casa', de TC, luce más segura y madura.

¿Ha notado ese cambio?

Antes tenía cara de chiquilla, pero ahora me siento con más experiencia. He cambiado hasta en la forma de hablar. El 5 de noviembre cumpliré una década de haber aparecido por primera vez en la tele.

Cynthia Viteri protagoniza una escena romántica al estilo de las telenovelas Leer más

Un talento de TV no puede darse el lujo de hacer cambios físicos sin consultar a sus jefes...

En los canales nos dicen que si nos hacemos un cambio drástico les avisemos. En TC me he dado cuenta que están más pendientes del look, del peso... Nosotros vivimos de la imagen y es importante que alguien nos ayude. Como he aumentado unas libras, el exceso se me va a las piernas, son tucas (risas).

¿El encierro por la cuarentena fue una experiencia muy dura?

El 8 de marzo regresé de Barcelona, España, como tenía tos me asusté y me quedé en casa. Luego empezó la cuarentena en Ecuador. Me quedé aislada tres meses, no salía ni a botar la basura. Fue una etapa para reencontrarse con uno mismo, aunque a algunos no les guste. No me dio el coronavirus.

Rafael Cuesta renuncia a Canal Uno Leer más

Muchos se deprimieron…

Yo tuve mis puntos de quiebre. Vine asustada de España. En Ecuador la gente estaba fresca como la lechuga. Me sentía aterrada y le dije a mi hermana Iesmin que iban a quebrar mis negocios. Mi primer punto de quiebre fue cuando tuve que cerrar el local de Plaza Guayarte, debía sacar personal y perder una gran inversión.

Prácticamente perdí lo que gané el año pasado. Los emprendedores no tenemos un colchón guardado. Mantengo la isla del Mall del Sol y el spa Akúa lo compró mi hermana para rescatarlo. Lloré 13 veces por las 13 personas a las que tuve que despedir y debí hacer un préstamo para liquidarlos. No dormía.

Como presentadora, ¿se siente como pez en el agua?

Totalmente. Me encanta presentar, animar y narrar competencias. Aprendí millón porque hay que ser super recursivos.

¿Alguna vez pensó que iba a volver a TC?

Siempre supe que iba a estar en 'De casa en casa', pero no sabía cuándo. No se lo había dicho a nadie. Así como sé que en algún momento presentaré noticias. Me alegra ser parte de este espacio porque se ajusta a mis horarios. Ahora no puedo estar muchas horas en un canal por mis otras actividades.

¿Le hacía falta la TV?

Disfruto todo lo que hago, disfruto estar en pantalla porque me divierto y me siento como pez en el agua, además me encanta el contacto con la gente. Me llevo bien con el equipo del programa.

Está a punto de cumplir una década en la TV…

Estos diez años han sido una etapa de crecimiento, la TV me cambió la vida. Mis planes eran otros, siempre quise estudiar en el exterior, pero la televisión me ha mantenido siempre aquí. He aprovechado los 12 programas en los que he estado y los 12 comerciales. No he evolucionado, he mutado. Soy una suma de las personas con las que he trabajado.

Es la competencia de uno de sus anteriores programas, 'En contacto'...

Creo que soy la única que ha estado en ambos espacios. Henry Bustamante me decía bromeando que ya no me seguirá porque soy su competencia. Todos hemos aprendido a valorar el trabajo. Por ello es importante cuando se sale de una empresa no irse peleando con nadie y trabajar bien. Eso nos abre las puertas.

Michela Pincay cuando debutaba en ‘De casa en casa’, su hermana se sometía a una quimioterapia Leer más

Mientras usted debutaba en 'De casa en casa', su hermana se hacía una quimioterapia.

Su enfermedad se inició con cáncer al seno. Iesmin es super fuerte. A lado de mi hermana, soy caca de perro (risas). Es muy inteligente, organizada, ingeniera en Administración de Empresas. Sin ella me muero, para mí es imprescindible.

Con su hermana, Iesmin. Cortesía

Ha considerado que ella puede partir antes que usted...

No me haga llorar. Sé que yo me iré antes. Dios sabe que no soportaría la vida sin ella. Con Él tenemos un pacto. Amo a mis familiares, pero lo que siento por mi hermana es muy grande. Tenemos personalidades muy diferentes. Es reservada, no le gusta salir, conservadora, tuvo un solo novio.

Al principio no manteníamos una gran relación, pero cuando me di cuenta que la podía perder, todo cambió. Si existen las almas gemelas, la mía es sin duda, Iesmin. Si pudiera darle mi corazón para que se sane se lo daría sin pensarlo.

La Suka dio a luz a su segundo bebé Leer más

¿Cree que existe una vida después de esta?

Creo que sí, el alma existe.

¿Se pueden tener buenos amigos en el medio en el que se desenvuelve?

Doy gracias porque he tenido buenos maestros, compañeros y también amigos. Muchos saben que a Úrsula Strenge la quiero mucho. La llamo hasta cuando estoy enojada, ella me calma (risas). A Christian Maquilón y a su esposa Pierina los adoro. Me tienen gorda porque me invitan a comer (risas).

En la vida cometemos errores, ¿cuáles han sido los suyos?

Mi error tiene nombre y apellido. Antes fui muy confiada. Jamás he esperado cosas malas de la gente. Yo no tengo tiempo, energía ni ganas para hacerle daño a otra persona. No entiendo cómo alguien es capaz de escribir un mensaje negativo de otro. No me creo la gran cosa, soy Michela cien por ciento.

¿Por qué cree que tanta gente la sigue en las redes sociales?

Trato de ser auténtica, comparto parte de mi vida. Me gusta motivar a la gente y estar cercana a su realidad. Por mis negocios me di cuenta de las necesidades y problemas de mis empleados. Me humanicé más y después de la pandemia valoro más la vida, las oportunidades y los amigos.

¿Algún emprendimiento nuevo?

Uno de mis sueños es ser importadora de productos, además me interesa sacar una línea de cuidados faciales. Antes de volver a la TV, pensé en dedicarme solo a los negocios. En las redes sociales estoy trabajando con 8 marcas. Mantengo conversaciones con una de cuidado capilar y otra de cuidado íntimo.

Ha estado sola un tiempo considerable...

En diciembre de 2018 terminé con mi última pareja, no me quedaron ganas de estar con nadie, no deseo una persona negativa, que no sume. Ya sé lo que no quiero en mi vida.

Gisella Bayona en TC: "Vengo a trabajar y a reforzar lo que se está haciendo" Leer más

¿Qué opina de la delicada situación que atraviesa su excompañera, Gabriela Pazmiño de Bucaram?

Prefiero no opinar. Se me fue el audio.

Michela grabó el video de la nueva canción de Tres Dedos. "Me conocí con el grupo en el programa EnfiésTC. Conversé con los chicos. Tenemos amigos en común con John Taleb, entre ellos, la cantante Ana Paula. Se creó una expectativa chévere que funcionó. Con John somos solo amigos. Algún día ellos serán superfamosos”, comenta. Está previsto que ese material salga a fines de mes.