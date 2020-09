La Suka dio a luz a su segundo bebé

La Suka (Alejandra Sánchez) temía que el parto de su segundo bebé se adelante y por ello la mandaron a su casa a descansar. Dio a luz en la semana 39. Mateo nació el lunes 14 de septiembre. Pesó 8 libras y midió 51 centímetros.

La exreportera del programa de farándula 'De boca en boca', de TC, está como si nada, aunque durante la cesárea, los doctores pasaron un buen susto porque el niño se enredó con el cordón umbilical.

Rafael Cuesta renuncia a Canal Uno Leer más

“Fue un momento complicado, pero no pasó a mayores. Si hubiese alumbrado después de unos días no sé qué habría ocurrido”, dice el emocionado padre, Gastón Bustamante. Él está sorprendido porque la recuperación de su esposa ha sido muy rápida. “Es una mujer muy fuerte. Ya le dio de lactar al niño. Con nuestro primer hijo, Sebastián, fue diferente. Entonces era primeriza”.

Con Gastón y Mateo. cortesía

Por las medidas de bioseguridad debido al coronavirus, la pareja no ha recibido muchas visitas en la clínica.

"Es el momento de la verdad", dice Tania Tinoco al referirse a la corrupción Leer más

Para la comunicadora es su segundo bebé, mientras que para Gastón es el quinto. “Quería que se ligue, pero no lo hizo. Mi hijo mayor, Elías, tiene 12 años, Daniel (10) y Matías (7). Ellos son de otro compromiso. Queremos la niña. Con La Suka procreamos a Sebastián (un año). Gracias a Dios he tenido trabajo. Alejandra también aporta, no es una carga, sino una ayuda”.