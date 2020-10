Carlos Armanza, director nacional de noticias, sale inesperadamente de TC

Hasta el miércoles 30 de septiembre, el director nacional de noticias de TC, Carlos Armanza Astudillo, laboró en esa empresa.

Así se lo dio a conocer a través de un comunicado organizacional que fue enviado a los empleados de la cadena de TV. En el mismo que se le agradece por su compromiso, dedicación y notable trayectoria.

Además se indicó que Manuel Ortega es el nuevo jefe encargado.

Comunicado oficial Cortesía

El periodista Carlos Armanza dio su versión. “No puedo irme sin despedirme de mi familia y por eso quiero expresar lo siguiente ante el comunicado oficial enviado sobre mi salida. No he solicitado ninguna jubilación como se ha insinuado sino que la empresa tomó la decisión unilateral de separarme.

No acepté firmar dos contratos para vincular a una locutora y un programa que se hará los domingos. Les señalé que ellos pueden traer a quienes quieran pero que asuman sus responsabilidades. Solo quería aclarar el tema”.

Tiene 43 años de trayectoria. Fue jefe de noticias en Ecuavisa y desde octubre de 2008 ocupó la Dirección Nacional de Noticias de TC. En 2020 estuvo al frente del equipo que informó sobre la pandemia.

Los presentadores Rocío Cedeño y Andrés Jungbluth, quienes aparecen en ‘El Noticiero’ de las 19:00, optaron por no dar declaraciones. No tenían claro lo ocurrido. El departamento de prensa no se ha manifestado.

En la emisión nocturna del miércoles 30 no se mencionó su nombre al inicio del espacio noticioso como era costumbre hacerlo. Además sus excompañeros como Fabricio Vela se expresaron en las redes sociales.