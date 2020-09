María Fernanda Pérez: "Soy más madre que mujer"

La actriz María Fernanda Pérez (28) es la nueva adquisición de la revista familiar 'En contacto', de Ecuavisa. Ella ingresó como presentadora del segmento de farándula 'San bombazo' en el cual comparte con Evelyn Vanessa Calderón, César Romero y Henry Bustamante.

Antes fue parte de las producciones que giraron en torno a la desaparecida cantante Sharon y de las dos últimas temporadas de 'Tres familias'. Aproximadamente tiene dos años y medio en esa empresa.

Su hija Alaia Isabella (9 meses) es el centro de su vida. Además del Canal del Cerro, está trabajando en la empresa de multinivel HND.

Ahora es comentarista de farándula…

Fui presentadora del espacio de variedades 'Lo mejor de la noche' en el Canal 6 de Babahoyo. Entonces tenía 16 años. Siempre me gustó esta faceta, pero no había podido desarrollarla. Lo más parecido fue en 'Apuesto por ti', de TC. Entrevistaba a los participantes antes de salir al escenario. Todo lo que sea arte me llama la atención. Cuando me lo propusieron no dudé en aceptar.

Pero no es suficiente que le guste, hay que conocer del tema...

Conozco del tema, pero jamás he sido metida, por el contrario soy respetuosa. Ahora opino porque estoy haciendo mi trabajo, doy solo mi punto de vista. Creo que existen límites, por ejemplo, los hijos. No tomo a la broma la información, soy imparcial. Tampoco enciendo la polémica o invento. La opinión hay que darla con criterio, sin lastimar a nadie, no somos jueces para determinar lo que está bien o mal.

Aunque no lo quiera estará más expuesta...

Habrá que estar preparada cuando ocurran esos inconvenientes y manejarlos de la mejor manera.

Siempre se quiere saber más de los talentos.

La gente de pantalla no tiene una vida realmente privada, cuando estuve embarazada, traté de dejar a un lado los chismes, simplemente disfruté de la etapa. Ahora que tengo a mi hija, trato de llevarlo de la mejor manera posible. Me gustaría que sepan de mí, solamente lo que se refiere a mi vida profesional y a mi hija, quiero alejarme de la polémica.

¿La actuación ha quedado a un lado?

La actuación es lo mío, mi profesión. La amo, no la dejaré. Me siento como pez en el agua. Los demás son retos que he aceptado, como el canto o ser presentadora de farándula. Me esfuerzo para lograrlo. Antes de la pandemia tenía previsto grabar un tema, escrito por Omar Galindo. Algo urbano, pero light y fresco. No creo que el lanzamiento sea este año. Con mi bebé ahora vivo a 300.000 por hora (risas).

Es obvio que su hija le cambió la vida, la manera de pensar…

No quiero dedicarme a trabajar solamente y perderme momentos importantes de la vida de mi hija. Mientras me entrevista estoy pensando que no ha tomado el seno en todo el día. Yo la alimento y seguiré haciéndolo. Si salgo voy con ella, es mi motor, mi prioridad. Soy más madre que mujer.

Usted le dio algunos dolores de cabeza a su mamá, ¿ahora la entiende?

Entiendo perfectamente a mi mamá (Glenda). Ella me cuidó mucho, la gente piensa que porque soy de TV, rubia, atractiva o he posado sexy, soy de otra manera. Por ello quiero un hombre que sea igual que yo, hogareño, trabajador, no soy de fiestas, me tomo una copita de vino, pero nada más.

A veces el pasado pesa…

El pasado deja la persona que somos ahora. Los errores que hemos cometido nos han hecho más fuertes, nos han enseñado la realidad de la vida, a ser mejores personas.

¿Se arrepiente de algo que ha hecho?

De nada, porque estoy segura de la mujer que soy. Eso es lo importante porque la juventud y la belleza se irán en algún momento. Lo que queda es la persona que eres, la calidad humana.

¿Entonces no volvería a posar escasa de ropa para Playboy?

Lo hice porque no era madre y era el momento. Aunque me dieran 100.000 dólares ya no lo haría, no podría.

Así como su mamá tuvo que aceptar que usted pose, ¿usted aceptaría que su hija lo haga?

Siempre tendrá mi apoyo, en lo que sea. Si quiere ser doctora… lo aceptaré. Soy muy celosa, ahora entiendo más a mi mami, cuando no me dejaba ir más allá de la tienda.

Es una mujer de emprendimientos, tenía un bar-restaurante y una marca de trajes de baño. ¿Qué pasó?

En Babahoyo tuve un bar-restaurante (Manhattan), pero lo cerré. No hay tiempo, además se vino la pandemia. En Guayaquil abriré un local de comida, pero algo chévere. En lo referente a la marca de trajes de baño (Alaia Isabella) tal vez la reactive en la temporada.

¿Sentimentalmente cómo está?

Si me hubiese preguntado cómo está su corazón le habría respondido que el cardiólogo me ha dicho que estoy bien (risas). Me siento feliz, enamorada de la vida, de mi hija, quién sabe de qué más (risas).

¿Tiene una pareja?

Un tema que prefiero reservar hasta el momento que yo crea indicado.

Esa respuesta está dando a entender que está con alguien…

Queda la duda o la puerta abierta.

¿Todavía cree en el amor?

Claro que creo, eso no va a cambiar, solo tengo que esperar que llegue el indicado.

¿En estos momentos nadie es el indicado?

Para saber si alguien es el indicado es un proceso. Busco una relación estable. Mis padres se separaron, sin embargo, conozco a la pareja de mi madre, desde los 10 años. Me dio ese ejemplo.

¿Cómo es la relación con el padre de su hija, Brayan de la Torre?

Nos llevamos bien. Si existen diferencias, trataré de que no salgan a la luz, porque toda la vida será el padre de mi hija. Físicamente la niña se parece a él, pero en su manera de ser se parece a mí. Espero tener otro hijo. Al menos uno más para que Alaia conozca el amor entre hermanos.

¿Él ya le dio el apellido?

Sí. Ella es Alaia Isabella de la Torre Pérez. Él puede ir a mi casa a verla cuando quiera, compartir con su hija. Siempre la llama. Quiero llevar la mejor relación con él.